Italia | con disastri naturali persi 48 | 8 mld in 20 anni

AlItalia è finora costata 8 - 6 miliardi allo Stato ma il conto salirà : Ma per i Cinque Stelle, e per la Lega, questa è l'ultima delle preoccupazioni, con buona pace del ministro dell'Economia.

Manovra - l’ex BankItalia Fazio al fianco di Savona : “Problema non è 2 - 4% ma la Ue dove non c’è vera politica economica” : È un “errore logico” pensare che con un deficit italiano ridotto all’1,6% si possa abbassare il debito pubblico. A sostegno delle scelte governative è arrivato niente meno che, Antonio Fazio, il discusso ex governatore della Banca d’Italia della stessa generazione del ministro Paolo Savona. Per Fazio, intervenuto sul quotidiano della Cei, Avvenire, il problema non è tanto il 2,4%, quanto che nella Ue “non c’è una ...

Ginnastica - Italia seconda in amichevole verso i Mondiali. Che botto di Lara Mori : 13.8 al corpo libero! Rientra Rizzelli : L’Italia ha battuto un colpo a dodici giorni dall’inizio dei Mondiali 2018 di Ginnastica artistica che si disputeranno a Doha (Qatar) dal 25 ottobre al 3 novembre. La nostra Nazionale ha concluso al secondo posto (156.550) il quadrangolare amichevole che si è disputato a Russelheim dove si è imposta la Germania padrona di casa (160.200), terzo posto per la Svizzera (155.000) priva dell’infortunata Giulia Steingruber e quarta ...

Grasso insiste con LeU : ma il nuovo partito potrebbe nascere senza MDP e Sinistra Italiana : Nel pomeriggio di ieri con una lettera uscita sul sito di Liberi e Uguali, il senatore Pietro Grasso, ha annunciato di voler andare avanti nell'idea di contribuire a fondare un partito di Sinistra, autonomo e alternativo ai partiti esistenti. La presa di posizione dell'ex presidente del Senato arriva un po' a sorpresa, non tanto perché si tratti di una novita' assoluta anzi, Grasso aveva promesso gia' prima del voto del 4 marzo che LeU si ...

Pensioni : Salvini e Di Maio contro Boeri e BankItalia sulle proposte di riforma : Ci risiamo, la riforma delle Pensioni [VIDEO] non passa solo per le misure e le indiscrezioni quotidiane su quanto ci sara' nella prossima Legge di Bilancio, ma soprattutto sui recenti scontri tra Salvini e Boeri e tra Di Maio e Bankitalia. Non si parla d’altro negli ultimi giorni: mentre Boeri si dice contrario alle intenzioni del Governo su quota 100 e stop aspettativa di vita dal 2019 sulle Pensioni anticipate, Salvini ha da poco invitato il ...

Le Monde : "Bruxelles teme lo scontro con Roma. Alcuni contano sui mercati per piegare gli Italiani" : "Bruxelles teme uno scontro con l'Italia" titola su tutta la prima pagina il quotidiano Le Monde, spiegando che "se mantiene un deficit del 2,4% del Pil, Bruxelles dovrà 'chiedere spiegazioni' al governo di Giuseppe Conte. Nel caso di rifiuto, gli europei possono teoricamente reclamare un nuovo progetto di bilancio, un'eventualità che finora non si è mai verificata. Alcuni, a Bruxelles, contano sui mercati per far piegare ...

Vogliono istituire un “Consiglio superiore della lingua Italiana” (ancora) : Sono quasi vent'anni che in Parlamento si propone l'istituzione di un "Consiglio superiore della lingua Italiana", variato lievemente di proposta in proposta: dovrebbe essere un ente governativo, di natura ibrida accademico-politica, volto a promuovere la lingua italiana. E a sorvegliarla. Vediamo l'ultima proposta formulata in tutta la sua sfolgorante vaghezza.Continua a leggere

LIVE Giro di Lombardia 2018 in DIRETTA : la corsa entra nel vivo. Nibali e Moscon per far sognare l'Italia : OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del Giro di Lombardia 2018 : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, chilometro dopo chilometro, per non perdersi davvero nulla. Buon divertimento a tutti. ...

Italia spaccata metà su lavoro/economia : Le variabili messe a confronto da Cgia si raggruppano in 3 aree: economia , Pil pro capite; produttività del lavoro, export/Pil e saldo commerciale/Pil, ; lavoro , tasso di occupazione anche ...

LIVE Giro di Lombardia 2018 in DIRETTA : la corsa entra nel vivo. Nibali e Moscon per far sognare l’Italia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Giro di Lombardia 2018, Classica Monumento che sostanzialmente chiude la stagione del grande ciclismo. La corsa sta per entrare nel vivo, lo spettacolo è assicurato come da tradizione in questo imperdibile appuntamento di inizio autunno che regala le ultime emozioni dell’anno a tutti gli appassionati pronti a scaldarsi con la Classica delle Foglie Morte. Percorso davvero molto duro per una delle ...

Pensioni : Salvini e Di Maio contro Boeri e BankItalia sulle proposte di riforma : Ci risiamo, la riforma delle Pensioni non passa solo per le misure e le indiscrezioni quotidiane su quanto ci sarà nella prossima Legge di Bilancio, ma soprattutto sui recenti scontri tra Salvini e Boeri e tra Di Maio e Bankitalia. Non si parla d’altro negli ultimi giorni: mentre Boeri si dice contrario alle intenzioni del Governo su quota 100 e stop aspettativa di vita dal 2019 sulle Pensioni anticipate, Salvini ha da poco invitato il ...

Italia spaccata metà su lavoro/economia : Le variabili messe a confronto da Cgia si raggruppano in 3 aree: economia , Pil pro capite; produttività del lavoro, export/Pil e saldo commerciale/Pil, ; lavoro , tasso di occupazione anche ...

Italia spaccata metà su lavoro/economia : Le variabili messe a confronto da Cgia si raggruppano in 3 aree: economia , Pil pro capite; produttività del lavoro, export/Pil e saldo commerciale/Pil, ; lavoro , tasso di occupazione anche ...

Nuoto - Olimpiadi Giovanili 2018 : un’Italia da 9! Thomas Ceccon leader - Marco De Tullio la sorpresa : Un’Italia da 9? Ci può stare. Il Bel Paese del Nuoto ha concluso la sua avventura sudamericana, in Argentina, nelle Olimpiadi Giovanili 2018. Il bilancio è decisamente positivo: 1 oro, 3 argenti e 5 bronzi. 9 metalli per una compagine non troppo numerosa che però ha saputo farsi valere in tutte le gare nelle quali gli azzurri sono saliti sul blocchetto di partenza. Una formazione che ha alcuni volti e val la pena definirli con ...