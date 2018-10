Italia | battere la Polonia per restare in Lega A | la situazione del gruppo 3 Mancini

Salvini : "Per combattere lo spread la forza dell'Italia è il risparmio privato" : "La forza dell'Italia, che nessun altro degli amici seduti al tavolo oggi ha, né i francesi, né gli spagnoli, è un risparmio privato che non ha eguali al mondo". Ne è convinto il vicepremier Matteo Salvini parlando a margine del G6 a Lione ai giornalisti che gli chiedono cosa farà il governo se aumenta lo spread.

Colesterolo - lo studio Italiano : quello "buono" aiuta anche a combattere la glicemia : Che ci sia un Colesterolo "cattivo" (LDL - lipopreteine a bassa intensità) e un Colesterolo "buono" (HDL - lipoproteine ad alta intensità) è cosa nota ormai da tempo. Cioè, non tutti i grassi fanno male. Ce ne sono alcuni, quelli "insaturi", contenuti nella frutta secca, nell'avocado, nel pesce azzu

Allarme peste suina - paura in Italia. La risposta del ministero per 'abbattere' il problema : Allarme peste suina in Italia, il ministro Centinaio: 'La diffusione della patologia danneggerebbe l'economia italiana' Conscio dell'enorme danno economico che comporterebbe la diffusione della ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : Olanda squadra da battere al femminile con Van der Breggen e Van Vleuten. L’Italia punta su Elisa Longo Borghini : Domani si svolgerà la prova in linea Elite femminile dei Mondiali di Ciclismo a Innsbruck (Austria). Anche per le donne questa rassegna iridata sarà particolarmente impegnativa con un percorso di 155,6 km da Kufstein a Innsbruck, in cui solo le migliori scalatrici potranno giocarsi il successo. L’Olanda è pronta a difendere il titolo, mentre L’Italia vuole tornare sul podio dopo quattro anni di digiuno. Andiamo quindi a scoprire il percorso e ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Repubblica Dominicana - relax totale e azzurri vincenti. Il poker è servito - ora battere la Slovenia per sognare : Trenta punti di scarto complessivi (13, 7, 10): questa è la cifra perfetta per esprimere la supremazia che l’Italia ha dimostrato contro la Repubblica Dominicana ai Mondiali 2018 di Volley maschile. La quarta partita del torneo non riserva sorprese alla nostra Nazionale che mette in mostra un dominio totale e chiude la pratica in appena 74 minuti di gioco: una vera e propria passeggiata caraibica in totale relax e disinvoltura, troppa la ...

Terrorismo - fermato in Sardegna presunto foreign fighter Italiano. Era stato in Siria a combattere contro Isis : Si chiama Pierluigi Caria, residente a Nuoro, in Sardegna, il presunto foreign fighter nei cui confronti è stato disposto il divieto di espatrio. È ipotizzato, ma non ancora contestato, il reato di partecipazione a organizzazione terroristica. Il provvedimento è stato preso nell’ambito di un’indagine dell’AntiTerrorismo della Polizia e della Digos di Nuoro sulle sue attività di combattimento all’estero. Il 33enne sardo, da quanto si ...

TRENItalia - IN UMBRIA CONTROLLI PER COMBATTERE L'EVASIONE : PERUGIA Si intensifica, in UMBRIA, l'attività di controllo su chi pretende di viaggiare senza biglietto. Il bilancio dell'ultima azione, effettuata giovedì 6 settembre, conta più di 2.600 viaggiatori ...

Mountain bike - Mondiali 2018 : chi può battere Nino Schurter? L’Italia ci prova con Gerhard Kerschbaumer : Domani si svolgerà la prova più attesta dei Mondiali di Mountain bike di Lenzerheide (Svizzera): la gara elite maschile. Sul circuito della bike Arena i migliori biker del mondo si sfideranno per conquistare la maglia iridata. Una gara che si preannuncia spettacolare, visto che arriva al termine di una stagione di Coppa del Mondo molto combattuta. Andiamo quindi a scoprire i favoriti e le speranze azzurre per questa gara. L’atleta da battere ...

Genova - appello Assarmatori : Per il Porto d'Italia abbattere i tempi della burocrazia. : Teleborsa, - Per la ricostruzione del Ponte Morandi a Genova arriva un appello anche da Assarmatori , l'associazione che rappresenta il settore della cantieristica navale, che chiede al Governo un ...

In Libia si continua a combattere. L'Italia attacca Parigi e spera nell'Onu : E' un'urgenza su cui l'Ue deve essere 'concentrata', ha avvertito l'Alto rappresentante per la politica estera, Federica Mogherini. E anche la Russia si dice 'preoccupata: 'Dispiace constatare che la ...

Barcellona - Valverde : 'L'Inter? Come ogni Italiana sarà difficile da battere' : Da ieri l'Inter conosce le sue sfidanti nel girone di Champions League. Barcellona, Tottenham e PSV Eindhoven contenderanno ai nerazzurri uno dei pass a disposizione per la fase ad eliminazione ...

Fico : “Combattere le mafie è la vera emergenza dell’Italia. Se non ce ne liberiamo non saremo mai un Paese libero” : Dichiarazioni del presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, a margine di una visita a un bene confiscato alla criminalità ad Afragola, in provincia di Napoli. L'articolo Fico: “Combattere le mafie è la vera emergenza dell’Italia. Se non ce ne liberiamo non saremo mai un Paese libero” proviene da Il Fatto Quotidiano.