Italia ai primi posti in Europa nell' economia circolare

Tennis - due Italiani nei primi 20 del mondo dopo quasi 40 anni : Nella prima classifica di fine anno nella storia dell'Atp, Adriano Panatta figurò al numero 14 del mondo e Paolo Bertolucci al numero 20. Quarantacinque anni dopo un ligure e un siciliano dominano, ...

In Sicilia i primi porti Italiani anti-hacker : I porti Siciliani di Catania e Augusta saranno i primi in Italia,e fra i primi in Europa, ad avere una protezione contro gli attacchi hacker. Il progetto, messo a punto dalla Leonardo, “è pronto e la partenza è prevista tra fine anno e l’inizio del 2019”. Lo ha detto oggi a Chieti Andrea Campora, responsabile della linea di business Cyber security & Ict di Leonardo. “Quello allo studio in Sicilia e’ uno dei ...

LIVE Italia-Thailandia volley femminile - Mondiali 2018 in DIRETTA : 2-0 - dominio assoluto nei primi due parziali : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Thailandia, match valido per i Mondiali 2018 di volley femminile. A Osaka (Giappone) le azzurre scenderanno in campo per affrontare le asiatiche in un match determinante per il prosieguo della nostra avventura nella rassegna iridata: La nostra Nazionale partirà con tutti i favori del pronostico e andrà a caccia di una vittoria schiacciante per mostrare ulteriormente il proprio strapotere, di ...

Primi in startup ultimi in Rete : l'Italia hightech ha due facce : Sembra di assistere al volo del calabrone. Impossibile che riesca ad alzarsi, eppure sbattendo le ali più che può, ce la fa. Il calabrone è l'Italia tecnologica, l'industria dell'innovazione, dello sviluppo di nuovi prodotti, della ricerca di nuove frontiere informatiche. l'Italia è un calabrone che non dovrebbe alzarsi in volo soprattutto perché se si vanno a vedere i dati degli italiani che si collegano a internet almeno ogni tre mesi si resta ...

Foligno festeggia i 'primi piatti' d'Italia : porte aperte ai villaggi del gusto con un omaggio alle donne della cucina : Il programma, con prodotti e tradizioni da tutta Italia, è ricco e 'goloso' tra spettacoli, ottimo cibo, cultura, arte e intrattenimento per grandi e piccoli. La manifestazione arriva alla ventesima ...

Anche Confagricoltura e Assoprol Umbria a i primi d'Italia - da giovedi 27 a domenica 30 settembre con il villaggio dell'olio umbro - ... : UMWEB, In occasione dell'edizione 2018 de I primi d'Italia, la manifestazione che si svolgerà in Piazza San Domenico a Foligno da giovedì 27 a domenica 30 settembre, Anche Confagricoltura Umbria e ...

Università - 43 atenei Italiani nel ranking mondiale. Sant'Anna - Normale e Bologna tra i primi 200 : La classifica pubblicata dal Times premia ancora le due scuole universitarie pisane, che migliorano le performance di un anno fa. Per la prima volta sale nella fascia più alta l'Alma Mater. Bene anche Padova, Federico II, Sacro Cuore di Roma e Ferrara

Taser alla polizia locale - l'assessore Arena : «Spero che a Monza saremo i primi in Italia» : Anche gli agenti della polizia locale di Monza presto potrebbero avere nella fondina il Taser, la pistola elettrica già in dotazione in via sperimentale tra le forze dell'ordine di 12 città italiane. ...

Morbillo : in Italia 2.029 casi nei primi 6 mesi del 2018 : L’Italia è tra i paesi europei con il tasso più preoccupante di incidenza del Morbillo. L’allarme lanciato in agosto dall’Oms, e condiviso dal ministro della Salute Giulia Grillo che ha sottolineato la necessità di lasciare obbligatorio il vaccino contro il Morbillo, trova conferma negli ultimi dati forniti dal ministero: nel primo semestre del 2018 si contano gia 2.029 casi di infezione nel nostro Paese. Sono solo sette gli ...

Xiaomi Mi 8 Pro arriverà anche in Italia : i primi indizi ufficiali : La nuova versione Xiaomi Mi 8 Pro arriverà molto presto sui mercati internazionali, e quindi quasi sicuramente anche in Italia: ecco i primi indizi ufficiali.A pochi giorni dall’annuncio ufficiale in Cina dei nuovi Xiaomi Mi 8 Pro e Mi 8 Lite, oggi abbiamo le prime conferme che almeno la variante Pro dell’azienda cinese sarà distribuita molto presto a livello internazionale.Xiaomi Mi 8 Pro sarà venduto nei mercati internazionali, ...

L'Università di Catanzaro ai primi posti in Italia per incremento Fondo di Finanziamento Ordinario : ... Veterinarie e Farmaceutiche, Economia Aziendale e Management, Giurisprudenza, Ingegneria Biomedica, Organizzazioni e Mutamento Sociale; ai Corsi di Laurea Triennale in Economia Aziendale, Ingegneria ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Russia 2-3 - azzurri a un passo dall’impresa! Gladiatori col cuore ma vince l’Armata. Primi nel girone : L’Italia lotta col cuore, stringe i denti, ci mette l’anima, si fa trascinare dagli oltre 12000 spettatori del Mediolanum Forum di Milano ma viene sconfitta dalla Russia per 3-2 (19-25; 25-18; 25-21; 19-25; 15-11) dopo 140 minuti di autentica battaglia ai Mondiali 2018 di Volley maschile. La nostra Nazionale conquista comunque il punto che le serviva per concludere il girone di seconda fase al primo posto e per volare alla Final Six ...

