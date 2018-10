Invecchiamento cellulare | come combatterlo

ideegreen

(Di sabato 13 ottobre 2018) Senza voler combattere il trascorrere del tempo, stile Don Chisciotte e i mulini a vento, possiamo invece opporci all’precoce facendo in modo che il nostro corpo porti sì i normali segni dell’età ma non una ruga di più del dovuto, Tutto questo senza stress e senza privarsi dei piaceri della vita perché non c’è nulla di peggio dell’invecchiare con una sensazione di sacrificio continuo che non farebbe che renderci frustrati o rancorosi. (altro…)Idee Green.