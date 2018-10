Inter tutta cinese | Zhang presidente Thohir vende e diventa “ricco” CIFRE e DETTAGLI

L’Inter sarà tutta di Suning : plusvalenza shock per il “furbo” Thohir : Inter, dopo che Thohir verrà “liquidato” a costi da record, Steven Zhang che verrà nominato presidente del club L’Inter si appresta a passare per l’interezza delle quote nelle mani di Suning. La società cinese infatti rileverà le ultime quote che risiedono al momento nelle mani di Thohir, strapagandole e facendo sì che l’indonesiano metta a segno una plusvalenza davvero clamorosa. Secondo quanto rivelato dal ...

Déjà-vu Paloschi per l’Inter - ma Icardi affonda la Spal : vittoria tutta nervi e cuore per i nerazzurri : L’Inter beffa la Spal nel posticipo dell’ottava giornata di Serie A, Icardi decisivo nella sfida che conferma i nerazzurri al terzo posto in classifica Allo stadio Paolo Mazza di Ferrara si è appena conclusa la sfida tra Spal ed Inter che ha visto trionfare la squadra di Luciano Spalletti. L’esito del posticipo dell’ottava giornata di Serie A non è scontato come potrebbe sembrare. La squadra nerazzurra dopo il ...

Il miglior Icardi nel tempio dei 9 e con il Ninja cresce tutta l'Inter : così l'Europa si fa dolce : Con il Psv una rimonta molto diversa rispetto a quella con il Tottenham: per Maurito e Nainggolan una partita "totale"

E se tutta l'Italia fosse una grande area Interna d'Europa? : I sindaci delle aree interne hanno incontrato il ministro per la Coesione Barbara Lezzi. Nell'aula del dipartimento si è ritrovata una piccola rappresentanza degli oltre mille Comuni che hanno avviato un progetto nell'ambito della strategia per le aree interne creata dall'allora ministro Fabrizio Barca ai tempi del governo Monti. Una settantina di amministratori che rappresentavano ogni "angolo" (in senso letterale) della Penisola: dalle ...

Tir si schianta contro il pilone di un ponte : circolazione Interrotta - caos tutta la notte : Un tir si è schiantato contro il pilone del ponte con cui la provinciale 56 scavalca il raccordo autostradale Ivrea-Santhià nella notte di oggi, martedì 18 settembre 2018. L'arteria è stata riaperta ...

Kena Casa è ora disponibile in tutta Italia : Internet fino a 30 Mbps a partire da 19 - 90 euro : Dopo un periodo di test Kena Casa è ora disponibile su tutto il territorio Italiano, anche se la copertura rimane ancora sperimentale. L'articolo Kena Casa è ora disponibile in tutta Italia: Internet fino a 30 Mbps a partire da 19,90 euro proviene da TuttoAndroid.

INDIETRO TUTTA 30 E L'ODE/ Nino Frassica e Renzo Arbore : "auditel? a noi Interessa farci amare" (Replica) : INDIETRO TUTTA 30 e L'ODE, replica della prima delle due puntate dello show con Andrea Delogu, Renzo Arbore e Nino Frassica. Anticipazioni, news e... (Rai 2, 21.05)(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 00:07:00 GMT)

Serie A - è delirio : Milan - Inter e Bologna nel caos con Gattuso - Spalletti e Inzaghi già a rischio esonero. Una follia tutta italiana : Tre piazze storiche come Milan, Inter e Bologna sono già nel caos: parte della tifoseria chiede la testa di Gattuso, Spalletti e Pippo Inzaghi nonostante il campionato sia appena iniziato. E’ già bufera a Milano e Bologna per il deludente avvio di stagione, ma polemiche così accese ci sembrano un eccesso di isterismo soprattutto per il Milan che ha giocato una sola partita, in uno dei campi più difficili della Serie A, al San Paolo ...

Sassuolo-Inter - tutta la rabbia di Spalletti : “abbiamo perso per il terreno di gioco! E sul rigore…” : Luciano Spalletti ha spiegato la sconfitta della sua Inter sul campo del Sassuolo di mister De Zerbi “abbiamo perso per un rigore, il Sassuolo non ci ha messo in difficoltà”. Spalletti, ai microfoni di Skysport, ci tiene spesso e volentieri a sottolineare d’aver perso solo a causa di un rigore contro la squadra di De Zerbi. In realtà però i nerazzurri non hanno offerto una grande prova, ma anche a questa ‘accusa’ ...

Atp Cincinnati – Quanti match slittati ed Interrotti! È tutta colpa della pioggia - le partite da recuperare in Ohio : La pioggia stravolge il programma del torneo Atp di Cincinnati, da Roger Federer a Novack Djokovic: ecco tutti i match da recuperare pioggia protagonista nel torneo di Cincinnati. Sul cemento del ‘Western & Southern Open’ programma stravolto dal maltempo, che ha costretto gli organizzatori a rinviare i match degli ottavi di finale maschili. Slittato ad oggi il secondo impegno di Roger Federer, numero 2 del ranking mondiale ...

Ancora sull'eclissi totale di Luna : ecco finalmente l'ombra terrestre tutta Intera : ... due meteoroidi in 24 ore Solitario e vagabondo: pianeta o stella? 2017: il blackout radio fu per colpa del Sole Tumori cerebrali-cellulari: Ancora nessun legame Home - SCIENZA - Spazio Ancora sull'...