Inter | Suning si prende il 100% Cinesi acquistano le quote di Thohir

L’Inter sarà tutta di Suning : plusvalenza shock per il “furbo” Thohir : Inter, dopo che Thohir verrà “liquidato” a costi da record, Steven Zhang che verrà nominato presidente del club L’Inter si appresta a passare per l’interezza delle quote nelle mani di Suning. La società cinese infatti rileverà le ultime quote che risiedono al momento nelle mani di Thohir, strapagandole e facendo sì che l’indonesiano metta a segno una plusvalenza davvero clamorosa. Secondo quanto rivelato dal ...

Inter - Antonello : “Vogliamo rivivere emozioni. Suning ha passione e voglia” : Al “Festival dello Sport” che si è tenuto a Trento quest’oggi è andato in scena un evento celebrativo dell’Inter del Triplete. Sono stati molti infatti i giocatori nerazzurri di quella squadra leggendaria che sono stati presenti sul palco. Tra questi però anche dirigenti dell’Inter attuale come l’amministratore delegato Alessandro Antonello che ha tenuto alcune dichiarazioni […] L'articolo Inter, ...

Inter - Thohir studia l’offerta di Suning : Zhang jr pronto per la presidenza : L'era di Thohir all'Inter è più vicina alla conclusione, il 26 ottobre l'assemblea dei soci si riunirà per il nuovo presidente. L'articolo Inter, Thohir studia l’offerta di Suning: Zhang jr pronto per la presidenza è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Antonello : "L'Inter cresce grazie a Suning" : Per fare questo abbiamo lanciato e stiamo sviluppando sempre di più l'Inter Media House per fornire ai nostri fan in tutto il mondo contenuti digitali sempre nuovi'.

Inter - Antonello : 'Suning proprietà forte - ci continua a supportare' : Alessandro Antonello , CEO dell' Inter , parla allo Sport Business Summit della proprietà Suning. Queste le parole riportate da fcInternews.it : 'I risultati ottenuti negli ultimi tre anni sono il risultato di un duro lavoro per diventare un brand ...

Antonello esalta Suning : «Con loro l'Inter è un brand globale. Ecco le sfide del futuro» : Il CEO dell'Inter Alessandro Antonello è intervenuto quest'oggi allo Sport Business Summit. Ecco le sue dichiarazioni

Antonello - Inter cresce grazie a Suning : Per fare questo abbiamo lanciato e stiamo sviluppando sempre di più l'Inter Media House per fornire ai nostri fan in tutto il mondo contenuti digitali sempre nuovi".

Inter - ci sarebbe il si di Suning per Marotta : contratto da 3 milioni a stagione (RUMORS) : Questa sera l'Inter sarà impegnata nella delicata sfida di Champions League al Philips Stadion contro il Psv Eindhoven, valida per la seconda giornata del gruppo B. I nerazzurri sono chiamati a portare a casa i tre punti per non vanificare il successo arrivato nella prima giornata contro il Tottenham e continuare a sognare la qualificazione agli ottavi di finale. La società nerazzurra, però, guarda anche al futuro e, in vista del prossimo ...

Marotta-Inter - l'uomo forte è nei progetti di Suning : Leggi l'articolo completo sull'edizione del Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola Dybala, che show! Zero Cristiano, più Paulo

Inter : trattativa in corso fra Suning e Thohir per l'acquisto del 31% di quote : La trattativa, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport , sta entrando in una fase calda e la prospettiva di chiudere l'operazione prima del 26 ottobre, data dell'assemblea dei soci, è più ...

Inter - Ausilio : "Suning come Moratti - crediamo nei nostri giovani" : La scelta dei migliori talenti, la ricerca dei più grandi allenatori e la valorizzazione delle strutture. Il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, gonfia il petto quando si parla di settore ...

Djorkaeff : 'Suning vuole costruire un'Inter vincente. Su Icardi e Nainggolan...' : Youri Djorkaeff , ex calciatore dell' Inter e vincitore di una Coppa Uefa nel 1998 con la maglia nerazzurra, ha parlato della formazione di Spalletti in una lunga intervista al Corriere dello Sport : 'Mi piace molto come squadra e credo che abbia grande potenzialità. Secondo me ha le carte in regola per disputare un campionato importante e almeno per confermarsi tra le prime quattro'. ...

Inter - Suning pronto all'esordio in Champions League della squadra nerazzurra : L'Inter in questa stagione tornera' a partecipare alla Champions League dopo quasi sette anni di assenza. Un risultato raggiunto dopo anni di sacrifici e anche alcuni fallimenti. Un risultato arrivato alla seconda stagione con a capo della societa' Suning. Il colosso di Nanchino si è insediato a capo dell'Inter a giugno 2016 e sin da subito il diktat è stato quello di riportare il club ai vertici del calcio mondiale. Un risultato non ancora ...

Inter - Suning e Spalletti programmano il mercato : Modric o Rafinha per gennaio (RUMORS) : L'Inter ha ottenuto la prima vittoria in campionato contro il Bologna prima della sosta e questo gli ha permesso di agganciare la Roma in classifica e accorciare il distacco dal Napoli, che ora è a due punti. Ma la societa' nerazzurra avrebbe cominciato a pianificare gia' le prossime mosse di mercato per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione del proprio tecnico, Luciano Spalletti. Il colosso Suning, infatti, vuole continuare il ...