Inter-Milan | Derby nona giornata Serie A 2018-2019 | programma | orario e su che canale

Un Allenatore al Giorno : Maurizio Ganz - già attaccante di Inter e Milan : Maurizio Ganz è cresciuto sotto la guida di Marcello Lippi, che lo allenò a più riprese durante il periodo giovanile e tra i professionisti e di Fabio Capello. Ganz decide di intraprendere la carriera di Allenatore a Milano, collaborando con il settore giovanile del Milan, prima nella scuola calcio Masseroni Marchese e poi all’Aldini Bariviera, che nella stagione 2011/12 conduce alla finale regionale degli Allievi A persa contro ...

Inter - è derby col Milan per Biraghi : Tra poco più di una settimana si troveranno sul campo, in campionato, ma I nter e Milan sono pronte a darsi battaglia anche sul mercato. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport uno degli obiettivi comuni delle due Milanesi è Cristiano Biraghi, terzino sinistro classe 1992 in scadenza nel 2021 con la Fiorentina, nel giro della Nazionale di Roberto Mancini . Il primo ...

Milan - Biglia non si nasconde : “con l’Inter conta solo la vittoria - sarà uno scontro diretto per la Champions” : Il centrocampista del Milan ha parlato in vista del derby contro l’Inter, esprimendo la propria gratitudine a Rino Gattuso “Prepararsi al derby sapendo che conta solo la vittoria è buono. In partita può succedere di tutto, ma l’importante è prepararsi mentalmente”. Spada/LaPresse Lo dice Lucas Biglia in merito alla stracittadina in programma la prossima settimana: “dobbiamo vincere – aggiunge il ...

Inter - Spalletti : “siamo pronti per il derby con il Milan” : “Ci faremo trovare pronti per il derby. Il Milan gioca un buon calcio, hanno fatto tanti punti e sono forti. Ma noi siamo in un buon momento, ci sarà da opporre il meglio della nostra squadra”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti, Intervenendo a margine della presentazione del libro “Medico del calcio” di Piero Volpi, responsabile medico del club nerazzurro. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ...

Calciomercato - duello Inter-Milan per il sì di Barella : MILANO - 'Siamo in una fase di scouting, stiamo guardando tante partite e monitorando quanto c'è di buono in giro. Se ci sarà bisogno di rinforzare la rosa, l'Inter si farà trovare pronta perché in ...

Boom Barella : via dal Cagliari - tra Inter e Milan... : Secondo il Corriere dello Sport in prima pagina, Nicolò Barella è pronto a dire addio al Cagliari. Non a gennaio ma nella prossima estate quando sarà venduto, valutazione ben 45 milioni di euro: lo vuole l'Inter che ha ...

Paquetà-Milan - la risposta d’orgoglio di Ausilio : “l’Inter sta visionando giocatori importanti! E su Modric…” : Il colpo Paquetà pone il Milan sotto i riflettori, ma l’altra parte di Milano non ci sta: il ds dell’Inter, Piero Ausilio, promette scintille dal mercato invernale Intervistato a margine della presentazione del libro ‘Medico del calcio’ di Piero Volpi, responsabile medico dell’Inter, il ds nerazzurro Piero Ausilio ha parlato a 360 gradi della situazione del club meneghino. Ausilio ha toccato diversi argomenti ...

Inter Milan - Spalletti : 'Siamo in salute - importante per il derby. Poi penseremo al Barcellona' : "Ci faremo trovare pronti per il derby. Il Milan gioca un buon calcio, hanno fatto tanti punti e sono forti. Ma noi siamo in un buon momento, ci sarà da opporre il meglio della nostra squadra". Lo ha ...

Inter - Ausilio : "Paquetá al Milan? Ci faremo trovare pronti" : "Stiamo lavorando al rinnovo di Mauro Icardi, non ci nascondiamo. Ci siamo visti e ne parliamo, ma non c'è fretta". Piero Ausilio risponde così alle domande sulla trattativa per il rinnovo del ...

Infortuni - ecco le condizioni di Douglas Costa - Gervinho - Inglese - Kolarov - Koulibaly e Pastore. Allarme Inter e Milan : L’occasione della sosta per le Nazionali è il momento giusto per fare un punto sugli Infortuni di alcuni calciatori. La nona giornata potrebbe essere quella del recupero di Douglas Costa, alle prese con il recupero da una distrazione all’adduttore: Massimiliano Allegri, in vista dell’impegno di Champions League contro il Manchester United si ritroverebbe a disposizione una carta preziosissima. Attesa anche in casa Parma, ...

Inter - i 10 nazionali : Icardi-Lautaro tornano in Italia a 4 giorni dal Milan : Sei vittorie di fila tra Serie A e Champions League, l'obiettivo puntato verso il derby di domenica 21 e la sfida di Coppa con il Barcellona, in Spagna mercoledì 24,. Luciano Spalletti è tornato al ...

Mauro Icardi ‘via da Milano’ : il bomber dell’Inter si trasferisce a Springfield… nei Simpson! [FOTO] : Mauro Icardi ha postato sul suo profilo social una simpatica foto che lo ritrae insieme alla sua famiglia, cagnolini compresi, in quel di Springfield con Homer Simpson! Mauro Icardi e Wanda Nara sono una delle coppie social più seguite del mondo dello sport. Nei profili Instagram di entarmbi si possono vedere spesso foto della coppia in vacanza, intenti a rilassarsi in posti da sogno e città esotiche. Ma chi avrebbe mai pensato di ...

Inter - Moratti seppellisce l’ascia di guerra : “Juve - basta rancori. Marotta a Milano mi piacerebbe” : L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti è Intervenuto a Maracana su RMC Sport, dichiarando che “il rapporto con Agnelli e’ sempre stato civile e affettuoso, lo conosco da quando era ragazzo. Continuare con quella polemica era anche abbastanza noioso“. Così l’ex numero uno nerazzurro mette fine a 12 anni di polemiche tra Inter e Juve a partire da Calciopoli. Moratti poi ha ripercorso l’idea di ...

Serie A - la classifica riscritta dalle statistiche : Milan avanti all'Inter - Atalanta ed Empoli da Europa League : Se fosse possibile riscrivere la classifica della Serie A tenendo conto delle statistiche sulla qualità del gioco offensivo e difensivo, le sorprese non mancherebbero. Perché i punti non sono sempre l'...