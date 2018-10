Inter | Maicon sulla sua ex squadra | “Ha carattere | Nainggolan e Skriniar fortissimi”

calcioweb.eu

(Di sabato 13 ottobre 2018) In Italia per il Festival dello Sport,ha rilasciato un’vista alla Gazzetta ricordando i tempi felici con la maglia dell’. Il terzino brasiliano è stato uno dei protagonisti del Triplete del 2010 e non ha dimenticato lache gli ha permesso di vincere tutto, analizzando la situazione attuale: “Questaha. Non dico come la nostra, ma lo ha. Dopo 7 anni tornare in Champions ti dà sicuramente entusiasmo. Però rimontare contro il Tottenham e vincere a Eindhoven sono bei segnali. Potranno fare ottime cose anche in futuro“.punta tutto su due pilastri dellanerazzurra, cioè, De Vrij e: “Di Radja è meglio che non parli perché sono stato due-tre anni con lui ed è meglio se non dico niente (ride, ndr). È un grande amico, gli vedo fare solo grandi partite, ma tutti conosciamo la sua ...