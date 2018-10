Inter | Gagliardini sorpresa verso il derby?

Inter-Parma 0-1 - le pagelle di CalcioWeb : Dimarco spegne i nerazzurri - Brozovic e Gagliardini inesistenti : Inter-Parma 0-1, le pagelle di CalcioWeb – La prima partita della quarta giornata vede l’Inter Spalletti lascia Icardi in panchina confermando Keita al centro dell’attacco, mentre D’Aversa si affida al tridente Gervinho, Inglese, Di Gaudio. Primo tempo privo di emozioni a San Siro con l’Inter che prova a fare la partita e il Parma che cerca di rendersi pericoloso in ripartenza. Nella ripresa i nerazzurri ...

Inter-Parma - orrori arbitrali : Gagliardini graziato e manca un rigore per i nerazzurri [FOTO e VIDEO] : Inter-Parma – Si sta giocando il primo match valido per la 4^ giornata del campionato di Serie A, in campo Inter e Parma, al 70′ il match è fermo sullo 0-0. Ma da registrare sono clamorosi errori arbitrali, manca un rosso a Gagliardini per un fallo bruttissimo a gamba tesa, così come è un errore il rigore non fischiato alla squadra di Spalletti per un fallo di mano di Dimarco, ci stava anche l’espulsione. #InterParma ...

Perisic-Gagliardini : poli opposti - all'Inter come in Nazionale : Sono le due facce dell'Inter di questo inizio campionato e di fine estate. Anche cambiando maglia, non cambia il risultato: Ivan Perisic continua a segnare ed essere decisivo, Roberto Gagliardini ...

Champions League - quante sorprese nella lista dell’Inter : fuori tre big tra cui Gagliardini : Gagliardini, Joao Mario e Dalbert sono stati esclusi dalla lista Champions dell’Inter per questa stagione L’Inter ha annunciato la lista dei giocatori che prenderanno parte alla fase a gironi di Champions League. Assenti Roberto Gagliardini, Dalbert e Joao Mario. Questo l’elenco completo: Samir Handanovic, Sime Vrsaljko, Stefan De Vrij, Matias Vecino, Mauro Icardi, Lautaro Martinez, Keita Balde, Andrea Ranocchia, Radja ...

Inter - chance per Gagliardini : Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport fra i cambi tattici che imporrà Luciano Spalletti alla sua Inter in vista della sfida contro il Torino c'è anche una variazione importante a centrocampo. Gagliardini potrebbe partire dal 1' ...