Inter | con l' eventuale arrivo di Modric Spalletti potrebbe cambiare modulo RUMORS

Barcone in avaria con 70 migranti - Interviene l'Italia : 'Settanta vite salvate dalla Guardia costiera italiana e al sicuro nel porto di Lampedusa. Siamo felici di apprendere che, dopo una notte di monitoraggio e segnalazioni, queste persone siano in salvo ...

La Venier - Intervistata - ha parlato anche della D’Urso : ”Non faccio programmi contro nessuno - ma per il pubblico“. Leggi l’Intervista : Tv Talk, Mara Venier risponde alle frecciatine di Barbara D’Urso Oggi Mara Venier è stata ospite a Tv Talk e L'articolo La Venier,intervistata,ha parlato anche della D’Urso:”Non faccio programmi contro nessuno, ma per il pubblico“. Leggi l’intervista proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Francesco Monte e Giulia Salemi non convincono - parla Lidia Vella : “Lui non è Interessato” : Grande Fratello Vip, parla Lidia Vella: “Francesco Monte non è interessato a Giulia Salemi” A non succederà più, programma condotto da Giada Di Miceli in onda su Radio Radio, oggi a commentare il Gf Vip è intervenuta Lidia Vella. L’ex gieffina, in particolare, ha voluto esprimere la sua opinione sulla coppia del momento, ovvero quella […] L'articolo Francesco Monte e Giulia Salemi non convincono, parla Lidia Vella: ...

Verissimo : nell’Intervista Ilary Blasi ha confessato di portare una parrucca e ne ha spiegato il motivo : Ilary Blasi è stata una degli ospiti della trasmissione di Silvia Toffanin, Verissimo. E’ proprio alla amica che la presentatrice L'articolo Verissimo: nell’intervista Ilary Blasi ha confessato di portare una parrucca e ne ha spiegato il motivo proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Anticipazioni L’Intervista di Maurizio Costanzo : ospite Carlo Conti | 18 ottobre : Torna l’Intervista di Maurizio Costanzo in seconda serata su Canale 5: ospite questa settimana il conduttore televisivo Carlo Conti Carlo Conti è l’ospite della quinta puntata de “L’intervista di Maurizio Costanzo“, il one-to-one talk show condotto da Maurizio Costanzo in seconda serata su Canale 5. Ecco le Anticipazioni della puntata di giovedì 18 ottobre 2018. L’Intervista di Maurizio Costanzo: Carlo Conti, ...

Melania Trump svela perché ha indossato la giacca con scritto : "Davvero non mi Interessa - e a te?" : Melania Trump alla fine ha ammesso di aver intenzionalmente indossato una giacca con una scritta sul retro: "Non mi interessa davvero, e a te?" durante la visita ai bambini immigrati che erano stati separati dalle loro famiglie al confine tra Stati Uniti e Messico.Durante un'intervista con Tom Llamas di ABC News, la first lady ha detto che la giacca è stata una scelta deliberata rivolta al "popolo e ai media di sinistra che mi stanno ...

Anticipazioni L’Intervista di Maurizio Costanzo : ospite Carlo Conti ?18 ottobre : Torna l’Intervista di Maurizio Costanzo in seconda serata su Canale 5: ospite questa settimana il conduttore televisivo Carlo Conti Carlo Conti è l’ospite della quinta puntata de “L’intervista di Maurizio Costanzo“, il one-to-one talk show condotto da Maurizio Costanzo in seconda serata su Canale 5. Ecco le Anticipazioni della puntata di giovedì 18 ottobre 2018. L’Intervista di Maurizio Costanzo: Carlo Conti, ...

Sonia Bruganelli si confessa a Matrix : «Non mi Interessa se non piaccio - non devo fare pubblicità» : 'Non è facile essere la moglie di Paolo Bonolis'. Sonia Bruganelli, spesso criticata sui social, si confessa a Matrix e svela alcuni retroscena sulla loro vita di coppia. Poi risponde alle feroci ...

Sonia Bruganelli si confessa a Matrix : 'Non mi Interessa se non piaccio - non devo fare pubblicità' : 'Non è facile essere la moglie di Paolo Bonolis'. Sonia Bruganelli, spesso criticata sui social, si confessa a Matrix e svela alcuni retroscena sulla loro vita di coppia. LEGGI ANCHE Sonia Bruganelli, ...

Inter - Maicon sulla sua ex squadra : “Ha carattere - Nainggolan e Skriniar fortissimi” : In Italia per il Festival dello Sport, Maicon ha rilasciato un’Intervista alla Gazzetta ricordando i tempi felici con la maglia dell’Inter. Il terzino brasiliano è stato uno dei protagonisti del Triplete del 2010 e non ha dimenticato la squadra che gli ha permesso di vincere tutto, analizzando la situazione attuale: “Questa squadra ha carattere. Non dico come la nostra, ma lo ha. Dopo 7 anni tornare in Champions ti dà ...

Convegno "Essere vicini al mondo giovanile : fare rete per più efficaci Interventi" : ... presso la Sala Estense di questa Piazza Municipio, il Questore della Provincia di Ferrara in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Provinciale hanno organizzato il Convegno 'Essere vicini al mondo ...

Calciomercato - Herrera chiede troppo per rinnovare con il Porto : Roma e Inter in agguato : Con il contratto in scadenza a giugno 2019, Hector Herrera è uno dei pezzi pregiati del prossimo Calciomercato, e fa gola a tantissimi club. In particolare all’Inter di Spalletti e alla Roma di Di Francesco. Nei mesi scorsi si era dato per certo il rinnovo dell’accordo tra il centrocampista messicano e il Porto, la società […] L'articolo Calciomercato, Herrera chiede troppo per rinnovare con il Porto: Roma e Inter in agguato ...

Maicon sicuro : «Carattere Inter - che forte Skriniar. E sul Derby...» : L'Intervista di Maicon alla Gazzetta dello Sport tra i ricordi del passato e lo sguardo al futuro sui nerazzurri di Spalletti

Migranti - barcone in avaria al largo di Lampedusa : Italia Interviene dopo il no di Malta : Un barcone di settanta Migranti avvistato venerdì sera dalla nave Mare Jonio del progetto Mediterranea in acque maltesi è arrivato a Lampedusa. A salvare i Migranti gli uomini della Guardia Costiera. In un primo momento la Guardia Costiera aveva indicato alla Ong di rivolgersi a La Valletta, che però ha negato il salvataggio.Continua a leggere