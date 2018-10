Inquinamento | Sala ai milanesi | Fa caldo | aspettate ad accendere il

Muroni : monitorare quartieri vicino a TMB Salario - rischio Inquinamento : Roma – “È necessario avviare con urgenza un monitoraggio per verificare se nei quartieri vicini al TMB Salario ci siano rischi per la salute dei cittadini a causa dei miasmi. Credo, come ipotizza anche la procura, che ci siano gli estremi per applicare la legge sugli ecoreati e contestare l’inquinamento ambientale”. “Richieste che avevo gia’ fatto nella mia interrogazione n. 5-00380 e che credo dovrebbe ...