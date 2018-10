Influenza | quanto costerà agli italiani? Gli esperti confermano | “Come una piccola

caffeinamagazine

: Influenza, costa quanto una piccola manovra economica: 10 miliardi di euro ogni anno [news aggiornata alle 18:44] - repubblica : Influenza, costa quanto una piccola manovra economica: 10 miliardi di euro ogni anno [news aggiornata alle 18:44] - gianlucabusato : Il governo del popolo... E intanto a quanto pare il ministro #Savona siede in un hedge fund senza preoccuparsi di m… - Angela23763271 : RT @repubblica: Influenza, costa quanto una piccola manovra economica: 10 miliardi di euro ogni anno [news aggiornata alle 18:44] https://t… -

(Di sabato 13 ottobre 2018) Ogni anno l’e i virus ‘cugini’ costano alle famiglie italiane mezzo punto di Pil. Lo dimostrano i dati del primo studio nazionale che ha valutato i costi di queste patologie per le famiglie, confrontandoli con quelli sostenuti dal Ssn. La prossima stagionele è stata definita “di intensità media” d, che si aspettano circa 5 milioni dicontagiati. A questi si aggiungeranno glicolpiti dalle infezioni respiratorie simil-li di origine virale, che colpiscono durante tutti i 12 mesi, a differenza dell’vera e propria che incide in un preciso e preventivabile periodo dell’anno. Ebbene, l’esborso economico non sarà leggero: le famiglie italiane spenderanno 8,6 miliardi di euro e lo Stato 2,1 miliardi, per un totale di ben 10,7 miliardi: quasiuna manovra economica. Ma sarà ...