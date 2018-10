India | continua a peggiorare la qualità dell’aria a Nuova Delphi | PMI a livelli record

F1 – Tensione in casa Force India - Szafnauer mette spalle al muro Ocon e Perez : “se continuano così…” : Il team principal della Force India ha espresso il proprio disappunto per il contatto al via tra Ocon e Perez, costato il ritiro al francese Un contatto alla seconda curva, un incidente sanguinoso tra le due Force India che ha rovinato la gara di Ocon. La colpa? Di Sergio Perez, troppo aggressivo nei confronti del compagno in un punto in cui, il buon senso sarebbe stato gradito. LaPresse Invece il messicano ha spinto contro il muro il ...