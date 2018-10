Incidenti lavoro | un morto in Trentino

Domenica a Ragusa la Giornata Nazionale per le vittime di Incidenti sul lavoro : Sara’ celebrata Domenica 14 anche a Ragusa la Giornata Nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. Deposizione di una corona d’alloro.

In soli otto mesi 713 Incidenti mortali sul lavoro - +4 - 5% - : Tra gennaio e agosto sono state presentate all'Inail 419.400 denunce di infortunio sul lavoro , -0,6% rispetto allo stesso periodo del 2017, , 713 delle quali con esito mortale , +4,5%, . Le patologie ...

Aumentano i morti sul lavoro - pesano Genova e gli Incidenti in Puglia : Aumentano le morti sul lavoro nei primi 8 mesi dell'anno. Le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all'Inail tra gennaio e agosto sono state 713, 31 in più rispetto alle 682 ...

Milano - Incidenti sul lavoro : 35enne ustionato dall'esplosione di una bottiglia di liquido infiammabile : L'uomo è stato portato all'ospedale di Niguarda: ha ustioni sul 30 per cento del corpo, ma non sarebbe in pericolo di vita

Incidenti sul lavoro - incontro in Prefettura : Il segretario della Ust Cisl Magna Graecia, *Francesco Mingrone*, ha partecipato stamattina alla riunione della conferenza provinciale permanente della Prefettura insieme al collega della FILCA CISL ...

Toscana - due morti in 2 diversi Incidenti sul lavoro : vittime sono un portuale e un operaio : Ancora morti sul lavoro in Toscana dove oggi, in due diversi incidenti, entrambi accaduti intorno alle 15.30, hanno perso la vita un portuale, al porto di Marina di Carrara, Massa Carrara, e un ...

Incidenti sul lavoro - il giorno nero degli operai : 4 morti e un ferito grave in cinque Incidenti. Oltre 470 vittime da gennaio : Michael Romano è precipitato dal tetto di un capannone industriale alle 11 in provincia di Frosinone. Un operaio poche ore più tardi è morto a Joppolo, in provincia di Vibo Valentia, investito dall’esplosione di un tubo ad alta pressione nella stazione ferroviaria. Poco dopo è toccato a un portuale di 40 anni a Marina di Carrara, schiacciato da un carrello elevatore in manovra. E in serata è deceduto anche un elettricista di 33 anni, ...

Incidenti sul lavoro - tre morti in un giorno : A Massa Carrara un portuale è rimasto schiacciato da un carrello elevatore. morti anche due operai: uno caduto dal tetto di un capannone industriale a Frosinone, l'altro travolto dallo scoppio di un tubo ad alta pressione a Vibo Valentia

Incidenti lavoro : 4 marittimi intossicati : ANSA, - RAVENNA, 20 AGO - Quattro marittimi albanesi sono rimasti intossicati all'interno della stiva di una nave battente bandiera albanese giunta al porto di Ravenna da Spalato , Croazia, . I ...

Incidenti lavoro - Cgil : 'Gli appelli non bastano più' : Gli appelli non bastano più. Ora serve la concretezza dell'azione politico-istituzionale e quell'assunzione di responsabilità collettiva da noi richiamata poco più di venti giorni fa ma caduta ...

Incidenti sul lavoro - operaio muore a Vittoria dopo 6 giorni di agonia : E' deceduto l'operaio ventisettenne vittima di un incidente sul lavoro avvenuto in contrada Alcerito a Vittoria , Rg, . Era ricoverato in condizioni disperate dal 4 agosto; aveva subito una lesione ...

Incidenti sul lavoro - operaio morto folgorato in un cementificio. Era il suo primo giorno : Pordenone: l'uomo, 37 anni, era un interninale. Secondo i carabinieri, sarebbe entrato in contatto con una parte esposta in tensione toccando alcuni quadri elettrici

Incidenti sul lavoro - 76enne gravemente ferito in una cava in Sardegna : gambe e bacino schiacciati da un macchinario : È rimasto incastrato in una macchina sminuzzatrice che gli ha schiacciato le gambe e il bacino. Questa la prima ricostruzione dell’incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 7 agosto, in una cava di materiali da costruzione di Gesturi, nel Medio Campidano (Sardegna). A rimanere gravemente ferito un uomo di 76 anni, ora ricoverato in ospedale. Sul posto sono intervenuti sia i carabinieri e che i medici del 118, che l’hanno ...