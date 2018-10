: • News • #Incidenti, gruppo travolto: 1 morto - Cyber_Feed : • News • #Incidenti, gruppo travolto: 1 morto - NotizieIN : Incidenti, gruppo travolto: 1 morto - TelevideoRai101 : Incidenti, gruppo travolto: 1 morto -

Una giovane morta e altre 5 persone ferite, 3 in modo grave, dopo che i sei sono stati travolti da un'auto sulla strada Bastia Umbra-Assisi. La vittima è una 24enne. A travolgere ilun'auto condotta da una giovane che si è fermata per prestare soccorso. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118. I tre feriti più gravi sono stati trasportati all'ospedale di Perugia. Gli altri in quello di Assisi. Sulle cause dell'incidente sono in corso accertamenti.(Di sabato 13 ottobre 2018)