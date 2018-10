Incidente Soyuz | ecco cosa sappiamo e cosa potrebbe succedere

meteoweb.eu

(Di sabato 13 ottobre 2018) Nel giro di pochi mesi, la Stazione spaziale internazionalerestare disabitata per la prima volta da quasi vent’anni. Questa la maggiore preoccupazione diffusa nelle ultime 24 ore tra le agenzie spaziali, una volta appurato che i due astronauti coinvolti nell’dellasono rimasti illesi e stanno bene. Le domande rimangono: cheabbiamo capito fino adesso del guasto alla navicella, e quali sono i futuri scenari possibili? Il russo Alexey Ovchinin, veterano dello spazio, e l’americano Nick Hague, alla sua prima missione, sono partiti giovedì alle 10:40 italiane dal cosmodromo di Baikonur per raggiungere i membri dell’Expedition 57 sulla Iss. Pochi minuti dopo il liftoff – spiega Global Science – è stato rilevato un problema a uno dei propulsori dellaMs-10, e si sono immediatamente attivate le procedure per l’atterraggio di emergenza. Si tratta ...