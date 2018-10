Incendio camion Monteco | Curto | Massima attenzione sul nuovo appalto dei

Controesodo - caos sulla A14 : traffico dirottato per i lavori in una galleria dopo l’Incendio di un camion : traffico in tilt sull’autostrada Adraiatica. Ci sono code per 13 km sulla A14 Bologna – Taranto, direzione nord, a causa di un grave incendio che ha coinvolto un mezzo pesante nella tarda serata del 23 agosto, nella galleria di Grottammare, tra il comune marchigiano e la città Pedaso. Mentre sono 9 i chilometri di code – percorribili in circa 40 minuti – sulla carreggiata opposta, a causa dell’uscita obbligatoria a Porto ...