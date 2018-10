In Sardegna centinaia di famiglie sono rimaste per 60 ore senza luce né acqua : “Mi dispiace. Ci sono almeno altre 500 utenze nella sua condizione”. Si è sentito rispondere così il 12 ottobre, di mattina, Massimo Loriga quando dalle campagne allagate di San Sperate (Cagliari) ha chiamato ancora una volta per segnalare che era senza corrente da 48 ore e, quindi, senz’acqua, per l’impossibilità di azionare la pompa che la attinge dal pozzo. Ne sono trascorse più ...