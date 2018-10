In arrivo l' allerta arancione su Calabria e Sicilia

Allerta meteo della Protezione Civile : forte maltempo in arrivo al Sud Italia - Calabria e Sicilia le più colpite [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta meteo – Una vasta circolazione depressionaria, presente sul Mediterraneo centrale, continua a innescare condizioni di spiccata instabilità sulle regioni meridionali Italiane, con fenomeni temporaleschi che persisteranno sulla Sicilia e che, dalla tarda serata di oggi, interesseranno anche la Calabria. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali ...

Allerta meteo Piemonte : temporali e piogge forti in arrivo : E’ Allerta gialla per temporali e piogge, anche forti, sul Piemonte. L’intenso flusso umido dovuto all’arrivo sull’Europa di una perturbazione atlantica sta portando condizioni di elevata instabilità sulla Regione, in particolare tra questa sera e domani mattina. In deciso calo le temperature massime, associate a vento in montagna. Le precipitazioni più intense – precisa l’Agenzia Regionale per la Protezione ...

Allerta Meteo Liguria : criticità “arancione” per forti piogge e temporali in arrivo : La protezione civile regionale della Liguria ha diramato un’Allerta Meteo codice arancione per piogge diffuse e temporali. Le prime piogge interesseranno il ponente dalla serata di oggi, per poi intensificarsi nella notte ed estendersi al resto della regione. Previsti fenomeni temporaleschi anche molto forti, organizzati e persistenti. La criticità arancione scatta a mezzanotte da Ventimiglia a Portofino, alle 6 nella zona più a levante ...

Allerta Meteo - forti temporali in arrivo su Sardegna - Piemonte e Liguria : avviso della protezione civile : Allerta Meteo – Una vasta circolazione depressionaria, presente tra la penisola Iberica e le isole Baleari, innesca sul Mediterraneo occidentale spiccate condizioni di instabilità, che tenderanno progressivamente a interessare anche le regioni più occidentali dell’Italia, con fenomeni temporaleschi, anche intensi, sulla Sardegna, in estensione al nord-ovest della Penisola, a partire dal Piemonte. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Allerta Meteo Sardegna : in arrivo piogge - vento forte e temporali : La protezione civile regionale della Sardegna ha emesso un avviso di condizioni Meteo avverse per piogge, vento e temporali, valido dalle 16 di oggi fino alla mezzanotte: “La circolazione indotta da una minimo barico in quota, localizzato presso la penisola iberica, determina flussi umidi instabili dai quadranti meridionali sulla Sardegna, dove incontrano condizioni favorevoli all’attività temporalesca organizzata,” si spiega nel ...

F1 - una minaccia incombe su Suzuka : allerta massima in vista dell’arrivo del super tifone Kong Rey : Sul Giappone è in arrivo la venticinquesima tempesta di questa tribolata stagione, rischio piogge torrenziali in occasione del week-end di Suzuka Un super tifone minaccia il week-end di Suzuka, circuito su cui si correrà domenica il Gp del Giappone. Gli esperti hanno annunciato l’arrivo di Kong Rey, la venticinquesima tempesta di questa stagione, caratterizzata da venti che soffiano ad oltre 260 km/h. LaPresse/Photo4 La traiettoria ...