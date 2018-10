optimaitalia

: Improvvisi aumenti #Vodafone ad ottobre: da domani il fisso avrà costi di attivazione più alti… - OptiMagazine : Improvvisi aumenti #Vodafone ad ottobre: da domani il fisso avrà costi di attivazione più alti… -

(Di sabato 13 ottobre 2018) Amara sorpresa quella che abbiamo registrato in queste ore nell'ottica di, considerando il fatto che da14saranno praticamente ufficiali dei rincari per quanto riguarda le nuove attivazioni di linea fissa. Qualora state pensando di aderire a nuove promozioni per la vostra linea domestica della nota compagnia telefonica, ma ancora non avete stabilito un contatto diretto con l'area commerciale, dovete prendere in atto che alcuni "fissi" saranno più elevati nelle prossime. Almeno per quanto concerne la migrazione da altro operatore.Come tutti sanno, infatti, ci sono delle spese d'ingresso da sostenere in queste circostanze, con la possibilità di affrontarle subito con unica rata "una tantum", che solitamente comporta un leggero risparmio rispetto alla dilatazione su 48 mesi. Andiamo nel pratico per comprendere al meglio in cosa consistono i nuovi ...