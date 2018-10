Implacabili problemi Telegram del 13 ottobre | down molto esteso | errore connessione server

optimaitalia

(Di sabato 13 ottobre 2018) Si riscontranoin questa serata del 13: ilè occorso proprio in questi minuti, e pare estendersi anche al di fuori dei confini nazionali, almeno stando a quanto si legge nei commenti dell'ormai famoso servizio 'servizioallerta.it'. Le segnalazioni sono in aumento: nel giro di qualche secondo sono schizzate a quota 724, ma immaginiamo potrebbero salire ancora (tenetevi quindi pronti, perché aggiorneremo questo articolo con tutte le informazioni del caso, così anche da capire a cosa possa essere dovuto questo malfunzionamento tanto vasto).Idel 13risultano manifestarsi un po' ovunque, a riprova del fatto che non si tratti di un disturbo localizzato, ma diffuso su larga scala. Personalmente ho letto di disfunzioni in tutta Italia, ma anche in Spagna ed in Francia: ad essere stata colpito dovrebbe essere l'Europa, ma non ...