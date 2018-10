Ilary Blasi a Verissimo | ' Vi svelo un segreto | porto la parrucca'

Ilary Blasi ha la parrucca / Confessione a Verissimo : "Avevo voglia di cambiare" e Silvia Toffanin controlla : Ilary Blasi, alle redini del Grande Fratello Vip, dimostra, ogni giorno, che può nascere anche sotto i riflettori un amore puro e sincero. Oggi pomeriggio ospite a Verissimo(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 16:00:00 GMT)

Fabrizio Corona contro Ilary Blasi - presa in giro per il suo accento romano : «A caciottara» : E' guerra aperta tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi . Dopo la frecciatina della conduttrice del Gf Vip in diretta tv Fabrizio si vendica. Qualche puntata fa la moglie di Totti aveva detto all'ex Silvia ...

Ilary Blasi : Grande Fratello Vip raddoppia ma chiude in anticipo : Ilary Blasi raddoppia l’appuntamento con il Grande Fratello Vip Grande attesa per la quarta puntata del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Ilary Blasi con la partecipazione di Alfonso Signorini. La prossima settimana il reality più spiato degli italiani andrà in onda per ben due volte in prima serata: la quarta puntata, infatti, è fissata per lunedì 15 ottobre, mentre la quinta non andrà in onda a distanza di sette giorni ma ...

Ilary Blasi/ Francesco Totti le chiese di lasciare la tv - ma “alla fine ha vinto lei” (Verissimo) : Ilary Blasi, alle redini del Grande Fratello Vip, dimostra, ogni giorno, che può nascere anche sotto i riflettori un amore puro e sincero. Oggi pomeriggio ospite a Verissimo(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 08:15:00 GMT)

Verissimo domani cambia orario : Ilary Blasi e Merola ospiti : Ilary Blasi e Valerio Merola ospiti a Verissimo domani pomeriggio andrà in onda una nuova puntata di Verissimo, ma non al solito orario, che i telespettatori sono sempre stati abituati. Difatti il rotocalco pomeridiano del Sabato pomeriggio di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin andrà in onda domani eccezionalmente alle 15.45, anzichè le 16.10 come è sempre avvenuto fino a una settimana fa. Tanti gli ospiti che si faranno intervistare da Silvia ...

Grande Fratello Vip : Fabrizio Corona risponde alla battuta di Ilary Blasi : Lunedì 8 ottobre è andata in onda la terza puntata del Grande Fratello Vip ed i telespettatori hanno assistito al pianto disperato di Silvia Provvedi: come è stato ribadito dalle stessa cantante modenese, in gara con la gemella Giulia, le lacrime versate nei confronti del suo ex fidanzato non erano d’amore, bensì di delusione. La gemella mora del duo Le Donatella non ha usato mezzi termini per descrivere le dichiarazioni rilasciate da Fabrizio ...

Attacco a Ilary Blasi e al Grande Fratello Vip : ecco che è successo : “Certe esperienze fanno parte della vita e magari tra qualche anno ti farai anche una risata su questa storia e canterai come il il tuo amico viva la libertà”. Così ha detto Ilary Blasi a Silvia Provvedi nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip. Lei, la Provvedi, non è riuscita a trattenere le lacrime quando la conduttrice l’ha chiamata in disparte per parlare del suo ex, Fabrizio Corona. Le ha mostrato le ...

Grande Fratello Vip stracciato da 'I Bastardi'? 'Perché sono euforico' - Ilary Blasi affondata : Che I Bastardi di Pizzofalcone 2 - Raiuno, lunedì, prime time - col tutto il suo carico di varia e avariata umanità, abbia stracciato, nella gara d'ascolti, Il Grande Fratello Vip , 25,1% di share con ...

Ilary Blasi fuorionda imbarazzante al Gf Vip : Durante la diretta del “Gf vip” Ilary Blasi ha fatto un fuorionda imbarazzante, verso la fine della puntata sarebbe accaduto qualcosa di insapettato e il pubblico sarebbe rimasto di stucco. Poi il fuorionda: «Sono una rinc***». Quasi all’una e trenta di notte, Ilary invece di comunicare il nome dei vip in nomination, annuncia la chiusura del televoto, come fosse a inizio trasmissione. Dopo un attimo di perplessità del pubblico, dei vip e ...

Grande Fratello Vip - bocciato il nuovo look di Ilary Blasi : Dopo due look aggressivi che hanno diviso l’opinione pubblica, per la terza puntata del Grande Fratello Vip Ilary Blasi ha voluto optare per un look molto più sobrio. La conduttrice è apparsa davanti alle telecamere con un abito a tre pezzi grigio antracite, costituito da giacca avvitata, gilet con bottoni e pantaloni a vita alta super slim. Il look, che costa 1.995 euro, è stato arricchito da tacchi a spillo e un top color carne che non ...