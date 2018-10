Ilary Blasi a Verissimo | “Non ho tagliato i capelli | indosso una parrucca”

Ilary Blasi : «Vi svelo un segreto - porto la parrucca» : Biondissima come sempre, ma con un segreto. Ilary Blasi, conduttrice del Grande Fratello Vip 2018, lo svela a Silvia Toffanin a Verissimo . 'porto una parrucca, ora finalmente posso dirlo. A me piace ...

Parrucca o cambio di look? Ilary Blasi svela a ‘Verissimo’ tutta la verità [VIDEO] : Ilary Blasi ha mostrato nelle prime tre puntate del Grande Fratello Vip un nuovo look, i fan si sono domandati se fosse una Parrucca o un radicale taglio di chioma: la verità a ‘Verissimo’ Ilary Blasi si racconta a ‘Verissimo’ di fronte all’amica Silvia Toffanin. La bellissima presentatrice del Grande Fratello Vip svela nella trasmissione di Canale 5 la verità sul radicale cambio di look. I fan si domandano da ...

Fabrizio Corona contro Ilary Blasi - presa in giro per il suo accento romano : «A caciottara» : E' guerra aperta tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi . Dopo la frecciatina della conduttrice del Gf Vip in diretta tv Fabrizio si vendica. Qualche puntata fa la moglie di Totti aveva detto all'ex Silvia ...

Ilary Blasi : Grande Fratello Vip raddoppia ma chiude in anticipo : Ilary Blasi raddoppia l’appuntamento con il Grande Fratello Vip Grande attesa per la quarta puntata del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Ilary Blasi con la partecipazione di Alfonso Signorini. La prossima settimana il reality più spiato degli italiani andrà in onda per ben due volte in prima serata: la quarta puntata, infatti, è fissata per lunedì 15 ottobre, mentre la quinta non andrà in onda a distanza di sette giorni ma ...

Ilary Blasi/ Francesco Totti le chiese di lasciare la tv - ma “alla fine ha vinto lei” (Verissimo) : Ilary Blasi, alle redini del Grande Fratello Vip, dimostra, ogni giorno, che può nascere anche sotto i riflettori un amore puro e sincero. Oggi pomeriggio ospite a Verissimo(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 08:15:00 GMT)

Verissimo domani cambia orario : Ilary Blasi e Merola ospiti : Ilary Blasi e Valerio Merola ospiti a Verissimo domani pomeriggio andrà in onda una nuova puntata di Verissimo, ma non al solito orario, che i telespettatori sono sempre stati abituati. Difatti il rotocalco pomeridiano del Sabato pomeriggio di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin andrà in onda domani eccezionalmente alle 15.45, anzichè le 16.10 come è sempre avvenuto fino a una settimana fa. Tanti gli ospiti che si faranno intervistare da Silvia ...