Il Saluto film al cinema solo il 16-17 ottobre | recensione e curiosità

(Di sabato 13 ottobre 2018) Ilè uno deialquesta settimana in uscita nelle sale giovedì 182018. Il documentario è diretto da Matt Norman. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostrae qualchesul. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Ilal: scheda DATA USCITA: 162018 GENERE: Documentario ANNO: 2009 REGIA: Matt Norman DURATA: 120 Minuti Ilal: trama Questo documentario racconta la storia celata in una delle immagine diventate una icona del secolo scorso e un simbolo del movimento di liberazione dei neri d’America. La foto fu realizzata da John Dominis per la rivista Life durante la cerimonia di premiazione dei 200 metri piani alle Olimpiadi di Città del Messico del 1968. Come molti ricorderanno quella immagine immortala ilcon il pugno ...