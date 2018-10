Il Pil rallenta e i consumi restano al palo

Consumi fermi : Confcommercio stima rallentamento Pil a ottobre : Confcommercio poco ottimista sulla crescita dell'Italia. Per ottobre 2018 l'Ufficio Studi della Confederazione stima una variazione nulla del PIL a livello mensile e una crescita tendenziale dello 0,7%...

Fmi : Pil Italia al +1 - 2% nel 2018 - poi rallenta al +1% nel 2019 : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Allarme di Confcommercio : economia rallenta - nel 2018 Pil all'1 - 1%. Consumi giù : L'analisi dell'organismo che rappresenta le imprese arriva alla vigilia della presentazione del Def -

Confcommercio : il Pil rallenta - nel 2018 a +1 - 1% : La crescita dell'economia italiana sta rallentando e il 2018 potrebbe chiudersi con un aumento del Pil dell'1,1 per cento e il 2019 dell'1,0 per cento. È la previsione di Confcommercio che, alla vigilia della ...

Confcommercio : "Il Pil rallenta all'1 - 2% nel 2018" : La crescita economica italiana sta rallentando e il 2018 porebbe chiudersi con un Pil all'1,1%, mentre nel 2019 potrebbe frenare nuovamente all'1%. Le previsioni sono emerse da un'analisi della Confcommercio sull'andamento e sulle prospettive economiche, alla luce delle misure della legge di bilancio.L'inserimento nella prossima legge di bilancio delle misure previste dal contratto di governo tra Lega e Movimento 5 Stelle potrebbe far salire il ...

Confcommercio - Pil rallenta - in 2018 +1 - 1% : ANSA, - ROMA, 26 SET - La crescita dell'economia italiana sta rallentando: il 2018 potrebbe chiudersi con un aumento del Pil dell'1,1 per cento e il 2019 dell'1,0 per cento. È la previsione di ...

Ocse - rallenta la crescita italiana : stima Pil 2018 da 1 - 4% a 1 - 2% : L'Ocse ha rivisto al ribasso la crescita del Pil italiano nel 2018, a +1,2% dal +1,4% previsto a maggio. Nelle previsioni intermedie dell'organismo per lo sviluppo e la cooperazione economica dovrebbe ...

Confcommercio : Pil - forte rallentamento : 10.48 Per settembre si stima una variazione congiunturale del Pil mensile nulla e tendenziale del +0,6%, in rallentamento rispetto ai periodi precedenti. Lo sostiene Confcommercio nella sua nota mensile.Nel complesso del III trimestre 2018 si stima una crescita in termini congiunturali,mentre la crescita tendenziale si attesterebbe allo 0,8%. "Gli ultimi dati fanno emergere un quadro congiunturale in cui le ombre sulla crescita economica sono ...

Doccia fredda dalla Bce : rallenta la crescita del Pil. Conti pubblici più difficili : La Brexit, i dazi di Trump, la crisi della lira turca, l’ennesimo disastro in Argentina. Già prima dell’estate Mario Draghi aveva fatto capire che al di qua dell’Atlantico il vento non è più in poppa. L’economia rallenta anche perché l’aumento dei tassi della Federal Reserve e i tagli fiscali stanno riportando negli Stati Uniti capitali finora inve...

Pil - Istat conferma : “Nel secondo trimestre crescita rallenta a +0 - 2%”. In agosto inflazione in salita dello 0 - 5% : Nel secondo trimestre 2018 l’economia italiana è cresciuta dello 0,2%. L’Istat, nelle sue stime definitive sui conti economici del periodo aprile-giugno, conferma dunque il rallentamento rispetto al primo trimestre prefigurato nella prima stima. Il dato italiano è identico a quello registrato dalla Francia ma inferiore al +0,5% della Germania e al +0,4% del Regno Unito. L’istituto di statistica ha in compenso rivisto al rialzo la ...

Pil - perché in Italia rallenta : Occupazione e potere d'acquisto delle famiglie deboli. Per questo l'economia del nostro Paese tira il freno

Pil - Italia fanalino di coda del G7. L'OCSE : &qout;La crescita dell'Italia rallenta&qout; : Italia rimandata a settembre in materia di crescita economica. Secondo L'OCSE che monitora i paesi più industrializzati, l'Italia risulta essere l'unico paese del G7 che nel secondo trimestre di quest'...

Il Pil cresce meno del previsto : l'Italia è l'unico Paese del G7 a rallentare : Nella nota di aggiornamento al def il Ministero dell'Economia è già pronto a rivedere al ribasso le stime fatte dall'esecutivo Gentiloni

Il Pil cresce meno del previsto : l'Italia è l'unico Paese del G7 a rallentare : L'economia italiana va controcorrente e, nonostante la sostanziale tenuta della crescita internazionale, rallenta, rivelandosi l'unico caso tra i Paesi del G7. La decelerazione era nota, l'Istat ha pubblicato i dati a fine luglio annunciando che nel secondo trimestre dell'anno il Pil è cresciuto dello 0,2% contro lo 0,3% dei primi tre mesi.Ora l'Ocse certifica però che nel gruppo dei grandi di cui ancora il nostro Paese fa parte, ...