Il piano per la pace fiscale con tre scaglioni per l' Irpef

Migranti - il piano di Salvini per blindare i confini in mare : Stretta sui controlli sui Migranti che arrivano via mare in Italia. Di fatto il Viminale potrebbe dare più potei alla polizia e alle Fiamme Gialle per controllare le frontiere a Sud. Il piano del ...

MILANO - Approvata la proposta di deliberazione per l'adozione del piano di governo del territorio : ... terziario, ricettivo e servizi privati, in modo da incentivare la nascita di opportunità di lavoro per i giovani, in particolare legate all'economia 4.0. Per quanto riguarda il tema casa, a fronte ...

Teatro Regio di Torino - piano in un mese per avere gli aiuti : I sindacati vedono il sovrintendente Graziosi: siamo pronti allo sciopero ma gli spettacoli non salteranno Il caso Dall'incontro con il ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli, Chiara Appendino e il sovrintendente del Teatro Regio William Graziosi sono usciti con una certezza:...

Donna si sporge dal 27° piano di un palazzo per scattare un selfie - precipita e muore : ecco il VIDEO : Una Donna è precipitata dal 27° piano di un palazzo residenziale mentre si sporgeva per scattare un selfie: è accaduto a Panama, nel quartiere residenziale del Cangrejo. La vittima, di nazionalità portoghese, si era seduta sulla ringhiera del balcone per scattarsi una foto con lo smartphone quando ha perso l’equilibrio ed è caduta nel vuoto. Sui social circola un VIDEO della Donna mentre precipita, ripreso da un palazzo vicino. Donna si ...

Migranti - Casa Bianca studia piano per separare famiglie : La Casa Bianca sta considerando alcuni piani che potrebbero portate nuovamente alla separazione tra genitori e figli al confine del Messico, sperando di fermare il crescente numero di famiglie che ...

Boccone amaro per il Huawei Mate 20 : le nanoSD doppiano il prezzo delle microSD : Abbiamo già parlato di fine di un'epoca per il Huawei Mate 20 e 20 Pro che supporterà per l'espansione dello spazio di archiviazione non più le classiche microSD ma la loro relativa evoluzione hardware, ossia le nanoSD. Nel nostro puntuale approfondimento, abbiamo riportato come la tecnologia possa di certo essere considerata un valido passo in avanti per l'esperienza utente, grazie alla nuova velocità di lettura di 90 MB/s. Si, ma a quale ...

Un piano europeo da mille miliardi l'anno per sconfiggere i sovranisti : Come ricorda Alberto Majocchi nel suo libro "Un piano per l'Europa", l'obiettivo prioritario della nuova Europa che dobbiamo costruire eliminando le attuali diseguaglianze, è la creazione di lavoro. Gli attuali tassi di disoccupazione, molto alti in alcuni Paesi europei, e di scarsa crescita, sono il principale veleno democratico dell'Unione Europea, della sua percezione da parte dei cittadini.Majocchi menziona le proposte di Altiero ...

Il Comune investe 400mila euro per affidare a esterni il nuovo piano urbanistico : in pubblicazione da oggi, venerdì 12 ottobre, fino alle 12.30 del 19 novembre un bando europeo per individuare un gruppo di lavoro composto da esperti al quale affidare la redazione del Piano ...

Alitalia - Di Maio : “Ecco il piano per nuova nazionalizzazione. Andrà a new company partecipata da Tesoro e Ferrovie” : A due settimane dalla scadenza fissata per la cessione di Alitalia a privati, il governo gialloverde ufficializza i dettagli del piano per rinazionalizzare la ex compagnia di bandiera in amministrazione straordinaria da un anno e mezzo. Il ministro dello Sviluppo e vicepremier Luigi Di Maio, intervistato dal Sole 24 Ore, annuncia l’intenzione di trasferirla a una new company con dotazione iniziale tra 1,5 e 2 miliardi partecipata ...

L’America ha un interesse febbrile per la politica - c’è un piano per farlo durare : New York. Mancano venticinque giorni alle elezioni di metà mandato e in America c’è un appetito smisurato per la politica e per le notizie di politica, dopo anni di disinteresse e di fastidio. E secondo le previsioni di tutti gli esperti non passerà presto. Tre giorni fa in Texas si è registrato il

Educazione civica europea e partiti transnazionali : dagli under 25 un piano per salvare l'Unione europea : E non più europea', esordisce Sara, 25 anni, nata in Calabria, a Lamezia Terme, studentessa di Economia alla Luiss di Roma. 'Il voto degli inglesi a favore della Brexit, l'interminabile ascesa del ...