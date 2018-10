Il Lombardia – Pinot euforico dopo la vittoria a Como | “è un sogno vincere qua! Poi

sportfair

: Vincenzo #Nibali è straordinario ma chiude secondo e sfiora soltanto il tris a Il Lombardia: A COMO VINCE UN GRANDI… - Eurosport_IT : Vincenzo #Nibali è straordinario ma chiude secondo e sfiora soltanto il tris a Il Lombardia: A COMO VINCE UN GRANDI… - SpazioCiclismo : Le immagini dell'ultimo chilometro de #ILombardia vinto da Thibaut #Pinot davanti a #Nibali - christianhilluk : IL Lombardia. Pinot! -

(Di sabato 13 ottobre 2018) Thibautfelice e soddisfatto per ladi oggi a Il: le parole del francese della Fdj 241km di puro spettacolo, oggi da Bergamo a, per l’edizione 2018 de Il. Ad alzare le braccia al cielo, per aver tagliato per primo il traguardo comasco, è stato un eccellente Thibautlaalla Milano-Torino: il francese della Fdj ha conquistato anche la classica Monumento italiana, battendo un eroico Vincenzo Nibali. “E’ lapiù bella, era il mioqua per me Ilnon era solo un obiettivo, per me è magnifico quello che è successo oggi. Quando Nibali ha attaccato sul Sormano, io non potevo fare altrimenti, è stata una giornata perfetta, per me la coronazione di un, poi battere Nibali, non potevo chiedere di meglio. E’ molto specialein Italia, per me la più bellain ...