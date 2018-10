Il Giappone sta cambiando idea sull’immigrazione?

Giappone - calciatore del Vissel Kobe sospeso per aver passato notizia su Iniesta : Il Vissel Kobe ha annunciato di aver sospeso il difensore Shunki Takahashi, reo di aver fatto filtrare una notizia su Andres Iniesta. Il giocatore aveva inviato un messaggio a un amico in cui anticipava che l’ex Barcellona, suo compagno di squadra, non avrebbe fatto parte dei convocati per la gara del 23 settembre a Saitama contro l’Urawa Red Diamonds. L’amico di Takahashi aveva poi diffuso la notizia via Twitter e il ...

Ristorante Giapponese - più follower hai su Instagram più sconti ricevi alla cassa. Fino a non pagare : basta ‘taggare’ il ristorante : Un piatto di sushi che si paga soltanto in “follower”. Dall’11 ottobre 2018 in zona Porta Romana a Milano non ci sarà più bisogno di cash, bancomat o carte di credito per gustare il tipico piatto giapponese a base di riso. Alghe, pesce, uova e occasionalmente anche una puntina di tofu, si potranno pagare in bonus social. L’invenzione è del locale This is not a sushi bar, dei due fratelli padovani, Matteo e Tommaso Pittarello. In quello che è il ...

David Morales - il dj arrestato in Giappone/ Ultime notizie : Ecstasy nella sua valigetta - rischia la galera : David Morales, il dj arrestato in Giappone. Ultime notizie: Ecstasy nella sua valigetta, rischia fino a 7 anni di reclusione e una multa di 25 mila euro: ecco cosa è successo(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 13:19:00 GMT)

VIDEO Highlights F1 GP Giappone : Lewis Hamilton domina a Suzuka - Vettel sesto dopo l’incidente con Verstappen : Oggi si è corso il GP del Giappone 2018, 17^ tappa del Mondiale F1. Sul mitico tracciato di Suzuka è andata in scena una gara particolarmente avvincente e appassionante che si è conclusa con l’annunciata vittoria di Lewis Hamilton: il britannico della Mercedes si è imposto con estrema autorevolezza e ha allungato definitivamente in testa alla classifica generale, ormai è lanciatissimo verso la conquista del quinto titolo iridato. Sebastian ...

David Morales - il re dei dj arrestato in Giappone : trovata ecstasy nella sua valigia. «Non è mia» : David Morales, il dj americano premiato con il grammy, è stato arrestato dalla dogana in Giappone dopo essere stato trovato con una piccola quantità di l'Mdma. L'artsita di 56 anni nascondeva l'...

Max Verstappen imbufalito - GP Giappone : “Stupida la penalità per il contatto con Raikkonen - Vettel non poteva sorpassarmi” : Max Verstappen è stato uno dei grandi protagonisti del GP del Giappone 2018, 17^ tappa del Mondiale F1 che si è corso nella mattinata italiana sul mitico tracciato di Suzuka. Il pilota della Red Bull ha infatti avuto due contatti con le due Ferrari: quello contro Sebastian Vettel durante l’ottavo giro ha fatto discutere a lungo ma non ha generato penalità mentre quello con Kimi Raikkonen nelle battute iniziali gli ha procurato 5 secondi di ...

