Il dl Genova può salvare i lavoratori della Comital

Crollo ponte Morandi - Cantone : 'La mafia può infiltrarsi nella ricostruzione a Genova' - : Il presidente dell'Anac durante la sua audizione alle commissioni Trasporti e Ambiente della Camera sul dl: "Comporta deroghe a Codice antimafia e disciplina sulle interdittive. Troppi poteri al ...

Ponte di Genova - l'allarme di Cantone : 'Lacune nel decreto - la Mafia può infiltrarsi' : 'Quella di cui ci occupiamo è certamente una delle più grandi commesse dell'ultimo periodo' e 'nell'obiettivo di garantire al Commissario regole certe, in puro spirito di collaborazione istituzionale, ...

Decreto Genova - Cantone : “C’è una lacuna nel testo. E’ rischioso : la mafia può infiltrarsi” : Nel Decreto Genova è prevista “la deroga a tutte le norme extrapenali comporta anche la deroga al Codice antimafia e alla relativa disciplina sulle interdittive”. Lo ha rilevato il presidente dell’Anac Raffaele Cantone in audizione alla Camera, segnalando una “lacuna” del testo. “Non ritengo – ha detto Cantone – di dover sottolineare i rischi insiti in tale omissione, soprattutto perché vi sono molte ...

Genova - ora si può ricostruire : Gemme commissario - firmato il decreto : Il Capo dello Stato Mattarella ha firmato il decreto Genova che stanzia gli aiuti agli sfollati del ponte Morandi e i fondi...

Decreto Genova : "Autostrade non può costruire"/ Ultime notizie : Toti - "pochi soldi e rischio ricorsi" : Decreto Genova: Autostrade esclusa ma dovrà pagare entro 30 gg. Ultime notizie, solo 30 milioni stanziati per il porto a fronte di una perdita stimata in 500 mln(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 23:44:00 GMT)

DECRETO Genova : "AUTOSTRADE NON PUÒ COSTRUIRE"/ Ultime notizie : ira Pd "nessuna misura per rilancio città" : DECRETO GENOVA: Autostrade esclusa ma dovrà pagare entro 30 gg. Ultime notizie, solo 30 milioni stanziati per il porto a fronte di una perdita stimata in 500 mln(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 18:55:00 GMT)

Ponte Genova - Toti : "In 12 massimo 15 mesi si può ricostruire" : "Noi ribadiamo che in 12, massimo 15 mesi, il Ponte si può ricostruire. Non tollereremo ritardi". Così il governatore della Liguria, Giovanni Toti, ospite di 'Non stop news' su Rtl 102.5. "Chi sarà il ...

Ancelotti : 'Vinto con un sistema provato 20 minuti - Insigne il migliore. Genova? Un raffreddore che può tornare' : Carlo Ancelotti , allenatore del Napoli, è stato intervistato su Sky Sport al termine della partita di oggi contro la Fiorentina vinta per 1-0 dagli azzurri. Queste le sue parole raccolte e sintetizzate dalla redazione di NapoliSoccer.NET per i propri lettori. 'A ...

Il governo approva il decreto Genova. Il Ponte Morandi per ora può attendere : Non chiamatelo “decreto emergenze”, né “decreto urgenze”. Che, spiega il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi subito dopo la fine del consiglio dei ministri, bisognerebbe piuttosto chiamarlo “decreto emergenze e prevenzione”. Ma non chiamatelo nemmeno “decreto Morandi”, perché

Genova - pm : numero indagati può aumentare | Autostrade : "Tutti sanno fare i ponti - noi più veloci" | Toti : "No a un commissario esterno" : Il procuratore capo Cozzi annuncia che gli indagati per il crollo del ponte Morandi potrebbero essere più di 20. Il governatore Toti: "Diciamo no a un commissario che viene da fuori". L'a.d. di Atlantia e Autostrade, Giovanni Castellucci: "Questi non sono ponti di complessità tecnica particolarmente elevata".

Genova - pm : numero indagati può aumentare | Autostrade : "Tutti sanno fare i pronti - noi più veloci" | Toti : "No a un commissario esterno" : Il procuratore capo Cozzi annuncia che gli indagati per il crollo del ponte Morandi potrebbero essere più di 20. Il governatore Toti: "Diciamo no a un commissario che viene da fuori". L'a.d. di Atlantia e Autostrade, Giovanni Castellucci: "Questi non sono ponti di complessità tecnica particolarmente elevata".

Decreto Genova - Toti : “Può slittare”/ Ultime notizie : divergenze M5s-Lega su commissario per la ricostruzione : Decreto Genova atteso in Cdm: telefonata Toti-Conte. Ultime notizie, programmato incidente probatorio per il prossimo 25 settembre, nominati tre periti(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 18:11:00 GMT)

Decreto Genova - Toti : può anche slittare Divergenze M5S-Lega - «si lima il testo» : Cdm in corso. Il governatore possibilista su rinvio per una consultazione con enti locali. Il Mit: 6,4 milioni aggiuntivi per l’emergenza casa |

Crollo ponte Genova - Toti : il decreto va condiviso - può anche slittare - : Il governatore della Liguria avverte sulla bozza del testo per la ricostruzione: "Non morirà nessuno se dovrà slittare di una settimana". E attacca: "Sarebbe un decreto lesivo di ogni leale ...