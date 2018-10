Il Corriere della Sera scrive che il ministro Paolo Savona potrebbe avere una carica in

Economia : ministro per il Sud Lezzi a 'Corriere della Sera' - reddito di cittadinanza non è assistenzialismo : Roma, 08 ott 09:34 - , Agenzia Nova, - Il ministro per il Sud, Barbara Lezzi , M5S, , in una intervista al "Corriere della Sera" commenta l'esito di un sondaggio Ipsos secondo cui... , Res,

Economia : Gelmini - FI - al 'Corriere della Sera' - la Lega ci segua sulle imprese : E in una intervista al "Corriere della Sera" la Gelmini spiega perché sui temi dell'Economia e della crescita, Forza Italia non rischia di assumere un ruolo subalterno: "Nessuna subalternità alla ...

Economia : sottosegretario Castelli al 'Corriere della Sera' - sarà una manovra zero marchette : Roma, 05 ott 08:51 - , Agenzia Nova, - La Nota al Def che arriva in Parlamento è diversa da quella approvata una settimana fa. II deficit non resta più al 2,4% per tre anni,... , Res,

Il Corriere del Mezzogiorno-Corriere della Sera va a : Uno spazio per il basket femminile e un viaggio nel mondo degli over 50 che non mollano mai e giocano ancora.

Stefano Lorenzetti - giornalista del Corriere della Sera - si è scusato per aver chiesto a Marcello Foa se fosse ebreo : Il giornalista del Corriere della Sera Stefano Lorenzetti si è scusato per aver chiesto se fosse ebreo al nuovo presidente della RAI, Marcello Foa. Lorenzetti ha rivolto la domanda a Foa nel corso di un’intervista, pubblicata ieri dal Corriere. Il contenuto e The post Stefano Lorenzetti, giornalista del Corriere della Sera, si è scusato per aver chiesto a Marcello Foa se fosse ebreo appeared first on Il Post.

Economia : Brunetta - FI - al 'Corriere della Sera' - il Tesoro terrà la barra dritta : Roma, 27 set 09:00 - , Agenzia Nova, - Ci 'libereremo della zavorra dei tecnici', dice Luigi Di Maio mentre il ministro tecnico Giovanni Tria promette fedeltà alla Costituzione:... , Res,

Italia hub naturale del Mediterraneo : Luigi Ferraris - AD Terna - su "Corriere della Sera" : Link: https://www.corriere.it/economia/18_agosto_04/investiremo-12-miliardi-rete-Italia-hub-elettrico-Mediterraneo-4dff8e08-9821-11e8-ae28-97e0df16be12.shtml

Messina - arrestato un Corriere della droga con 11 chili di cocaina VIDEO : La Guardia di Finanza ha arrestato a Messina un calabrese, del quale non sono state fornite le generalità, per detenzione di 11 kg di cocaina. L'uomo è stato fermato a Messina agli imbarcaderi dei ...

Corriere della Sera : il governo attacca economicamente gli editori - : I principi liberali in economia ultimamente non vanno tanto di moda. E il nervosismo di fronte alle prime critiche e ai sondaggi in calo può giocare brutti scherzi'.

Gaffe al Tg3 Linea notte - Niccolò Bellagamba : "Corriere della se*a" (video) : Non ho ben capito di che giornale si sta parlando... pic.twitter.com/USYl279Ke2— LALLERO (@SeeLallero) 11 settembre 2018 Una volta era Luca Giurato a farci sorridere con le sue Gaffe involontarie al Tg1 e a Unomattina. Titoli sbagliati, vocali invertite e confusione generale nelle sue espressioni, hanno fatto il giro del web con errori che sono diventati cult scolpiti nella storia della tv dei primi anni 2000, ripresi più volte da ...

Economia : sottosegretario Siri al 'Corriere della Sera' - fiducioso su legge bilancio e pace fiscale : Roma, 06 set 09:34 - , Agenzia Nova, - Superamento della legge Fornero, flat tax e pace fiscale sono gli obiettivi della Lega per la manovra di bilancio. Lo ha dichiarato Armando... , Res,

Paolo Savona - la clamorosa badilata ad Angelo Panebianco e al Corriere della Sera : 'Altri lo sperano...' : Non ho mai auspicato una crisi del nostro debito pubblico, anzi ho costantemente operato per intraprendere una politica economica al fine di evitarla; e non ho mai pensato a trattare con la Russia, ...

Fed al test di indipendenza - Trump contro il rialzo dei tassi - Corriere della Sera - : Da venerdì a domenica, si terrà a Jackson Hole, Wyoming, il simposio annuale dei banchieri centrali di tutto il mondo. Probabilmente quella sarà l'occasione per riuscire a decrittare i segnali da ...

Roma - Corriere della droga arrestata a Fiumicino - trasportava oltre 50 ovuli di eroina : Decine e decine di ovuli di droga ingeriti. Quasi un chilo di eroina era pronta per essere immessa nel mercato dello stupefacente Romano. In chissà quale piazza di spaccio. Domenica all'aeroporto di ...