Il condono non dà pace a M5S e Lega | i leghisti se la prendono con i tecnici

Pace fiscale con tre scaglioni : 6 - 10 e 25%/ Lega - Armando Siri : "Non è un condono e non è per gli evasori" : Pace fiscale con tre scaglioni: 6, 10 e 25%. Armando Siri , Lega, : "Non è un condono e non è per gli evasori". Ultime notizie su piano del governo.

Pace fiscale con tre scaglioni : 6 - 10 e 25%/ Lega - Armando Siri : “Non è un condono e non è per gli evasori” : Pace fiscale con tre scaglioni: 6, 10 e 25%. Armando Siri (Lega): “Non è un condono e non è per gli evasori”. Le ultime notizie: il piano in vista del decreto fiscale colLegato alla manovra(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 18:00:00 GMT)

condono fiscale - perché non porterà nessun aumento di gettito - nel primo anno - : La cosiddetta pace fiscale nel 2019 avrà saldo zero. Poi comincerà un lento recupero, ma bisognerà attendere quattro anni per vedere gli effetti positivi

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 ottobre : condono da 11 miliardi. Gli evasori dovranno pagare l’intera tassa non versata - ma senza more né multe : Le manovre Def, come nasce la guerra con l’Ue e che succede ora “Nessun piano B” – Di Maio annuncia che tra sei mesi “questa Europa sarà finita”. Salvini attacca ancora Juncker. La Commissione si prepara alla procedura di infrazione di Salvatore Cannavò Abolition Man di Marco Travaglio Come volevasi dimostrare, il pregiudizio universale che accompagna il governo Conte da prim’ancora che nascesse sta diventando un gigantesco e ...

Di Maio assicura che non ci sarà alcun condono. Savona dice che può servire. Ma cos'è un condono? : ... lo voglio dire chiaramente perché noi non avremmo mai votato nessun condono', A dirlo, in diretta Facebook dopo la presentazione a Palazzo Chigi della nota di aggiornamento al Documento di economia ...

Manovra - Di Maio : “Gli ‘altri’ spaventati : ci dicevano ‘non si può fare’ - invece si può”. E promette : “Nessun condono” : “Gli ‘altri’, quelli di prima, ci dicevano che non si poteva fare, perché non c’erano le coperture. Ora che le coperture le abbiamo trovate, ci dicono che non si deve fare. Sono spaventati“. A dirlo, in diretta Facebook dopo la presentazione a Palazzo Chigi della nota di aggiornamento al Def, è il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio. Che promette: “In Manovra non ci sarà nessun ...

Di Maio : 'Sì a pace fiscale - non votiamo un condono' : 'Nelle prossime ore attraverso il Def avrete modo di vedere tutti i dettagli della pace fiscale, è chiaro che noi non votiamo un condono'. Così il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi ...

Manovra - Di Maio vs Moscovici : “Fa terrorismo sui mercati”. E su pace fiscale : “Non votiamo condono” ma non risponde alla domanda : Scontro sulla Manovra tra il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio,e la Commissione europea. Dopo le parole del commissario agli Affari economici, Pierre Moscovici, e la bocciatura arrivata dal vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombroviskis (“Il Def non sembra compatibile con le regole del Patto“), da Roma è il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico a replicare: “Stamattina a qualcuno non andava ...

Pace fiscale - Tria al Senato : “Non è un condono”. E Bonino ironizza sulla manovra : “Veda di capirci qualcosa” : Scambio di battute in Senato, durante il Question time, tra il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, e la senatrice di +Europa, Emma Bonino. “La Pace fiscale non è un condono” ha risposto Tria alla domanda di Bonino, che ha replicato: “Immaginavo mi rispondesse così. Tornerò alla carica più avanti, intanto veda di capirci qualcosa sulla legge di Bilancio, per noi”. L'articolo Pace fiscale, Tria al Senato: ...

Tria : pace fiscale non significa condono ma Fisco amico : Parlare di pace fiscale «non significa varare nuovi condoni ma pensare a un Fisco amico del contribuente che favorisca l'estinzione dei debiti». Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, rispondendo a una domanda sulla cosiddetta pace fiscale

Manovra - Tria : “Pace Fiscale non è condono - ok Reddito”/ Ultime notizie - Di Maio-Salvini : “aumento Iva bufala” : Manovra, Di Maio “aumento Iva bufala”. Ultime notizie, il ministro del lavoro e dello sviluppo economico ha aggiunto: “Siamo compatti, un governo serio trova le risorse"(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 16:30:00 GMT)

Question time sulla Manovra - Tria : 'Pace fiscale non significa nuovo condono' : Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, al Question time al Senato. 'Si conferma che l'obiettivo del governo è quello di assicurare alla graduale realizzazione degli interventi di ...

Manovra - Tria : pace fiscale non è condono.Verifiche su platea reddito : Lo ha ricordato il ministro dell'Economia, ricordando che per i cittadini di paesi terzi erano previste una serie di condizioni. "Si è consapevoli che requisiti relativi a cittadinanza e residenza ...

Question time sulla Manovra - Tria : 'Pace fiscale non significa nuovo condono' : Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, al Question time al Senato. 'Si conferma che l'obiettivo del governo è quello di assicurare alla graduale realizzazione degli interventi di ...