I Nobel sono razzisti? Nessuno scienziato nero ne ha mai vinto uno

Nobel economia - convenienza e qualità dell’ambiente sono legate : Da qualche lustro, infatti, tra i premiati ci sono anche economisti che hanno sottolineato la necessità che la loro disciplina assorba nelle sue analisi le questioni che riguardano i sistemi di valori che servono a perseguire la qualità della vita e la felicità...

I Nobel 'ambientalisti' per l'Economia sono la risposta giusta al panico climatico : Un Nobel alla razionalità. Non potevano essere più diversi i vincitori del Premio Nobel per l'Economia 2018 : Paul Romer per i suoi lavori su innovazione e crescita economica, William Nordhaus per le ricerche in materia di ambiente e sviluppo. A rendere particolarmente affascinanti le ...

Ecco le teorie che sono valse il Nobel all'Economia a Romer e Nordhaus - : Il primo ha proposto una carbon tax globale per contrastare l'emissione di gas serra, il secondo un modello di crescita basato sulla tecnologia che supera quello di un altro premio Nobel

Nobel per l'economia : chi sono e perché sono stati premiati William Nordhaus e Paul Romer : Relazione tra cambiamenti climatici e crescita economica e la forza delle idee nei flussi macroeconomici alla base delle rispettive teorie

Nobel PER LA PACE 2018/ Candidati anche i cristiani copti d’Egitto : “perseguitati non si sono vendicati" : Tra gli oltre 300 Candidati al premio NOBEL per la PACE anche la comunità dei cristiani copti dell'Egitto, nominati per non essersi mai vendicati nonostante la persecuzione(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 11:38:00 GMT)

Chi sono gli italiani che hanno vinto il Premio Nobel : Questa è la settimana in cui si assegnano i premi Nobel. Da Rita Levi Montalcini a Dario Fo, ecco i venti italiani che sono riusciti a conquistare il Premio nei rispettivi ambiti.

Nobel FISICA 2018 - PREMIO A ASHKIN - MOUROU E STRICKLAND/ Scoperte laser - ecco chi sono i vincitori : PREMIO NOBEL per la FISICA 2018, vincono Arthur ASHKIN, Gerard MOUROU e Donna STRICKLAND per le loro ricerche e invenzioni nel campo dei laser. Il successo dei tre "pionieri"(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 14:22:00 GMT)

James P. Allison - Nobel in medicina per la terapia contro il cancro : "Mamma è morta di cancro. Anch'io sono malato" : James P. Allison, neo Premio Nobel per la medicina 2018 grazie a terapia contro il cancro, ha lottato contro la malattia non solo in laboratorio. Lo aveva raccontato in un'intervista diffusa a settembre, quando sempre per gli studi sull'immunoterapia fu insignito del 'Paul Janssen Award for Biomedical Research', intitolato al fondatore di Janssen Pharmaceutica."Il cancro è sempre stato nelle mia mente anche per ragioni personali - ...

Nobel per la Medicina 2018 : chi sono i due scienziati premiati : Il premio Nobel per la Fisiologia e la Medicina 2018 è andato quest’anno a James P. Allison e a Tasuku Honjo per la scoperta dell’immunoterapia anticancro. Ad annunciarlo come ogni anno il Karolinska Institutet di Stoccolma in Svezia. James P. Allison, 70 anni, è nato a Alice in Texas (Stati Uniti), mentre Tasuku Honjo 76 anni, è invece originario di Kyoto (Giappone) James P. Allison, dopo il dottorato all’università del Texas, ...

William Vickrey - premio Nobel : i 15 errori fondamentali della visione finanziaria dell'economia. Perchè le banalità che sentite in TV sono ... : In un mondo fiscale complesso, con una miriade di tasse, è molto difficile, se non impossibile, per il singolo prevedere se, e quanto, pagherà il debito, eventualmente, fra anni. Decimo errore Il ...