I migranti saranno trasferiti | cancellato il ' modello Riace'

Il ministero dell’Interno cancella il modello Riace : i migranti saranno tutti trasferiti : Contestati dal dicastero guidato da Matteo Salvini gran parte dei progetti messi a punto dal sindaco-simbolo, Mimmo Lucano, ora ai domiciliari con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Gli stranieri ospitati dal comune calabrese saranno tutti allontanati. "Vogliono distruggerci" dice il primo cittadino.Continua a leggere

Riace - circolare del Viminale : tutti i migranti saranno trasferiti altrove entro due mesi : Contestati dal ministero gran parte dei progetti messi a punto dal sindaco-simbolo, Mimmo Lucano, ora ai domiciliari con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il comune non ha intenzione di piegarsi e già prepara il ricorso al Tar che potrebbe sospendere la delibera.

migranti - sbarcati a Malta i 58 della Aquarius : saranno trasferiti in 4 Paesi europei : Dopo essere stati trasferiti a bordo di una nave militare maltese in acque internazionali, sono sbarcati a Malta i 58 Migranti della nave Aquarius. Lo rende noto il governo maltese. L'Aquarius, ...

Sicurezza - Salvini : 'Minniti ha 'pisolato' : siamo passati da 43mila a 7mila sbarchi di migranti - ci saranno meno reati' : 'Gli italiani hanno accolto più di 700.000 persone sbarcate negli ultimi anni e io ho chiuso il rubinetto. Minniti qualcosina l'aveva fatta, ma noi abbiamo fatto molto di più. Essere indagato per ...

migranti - l’appello di Medici senza frontiere : “Dateci una bandiera e fateci lavorare o ci saranno più morti in mare” : “Ci rivolgiamo a tutti i governi che mettono la vita delle persone al centro del dibattito politico: dateci una bandiera“. È l’appello lanciato dalla presidentessa di Medici senza frontiere, Claudia Lodesani, a margine di una conferenza stampa organizzata dall’ong per fare il punto sulla situazione della nave Aquarius, ancora ferma in acque internazionali con 58 Migranti a bordo. “Siamo stanchi di sentire persone ...

migranti - Salvini : "I richiedenti asilo che delinquono saranno rispediti a casa loro" : Matteo Salvini è stato il protagonista assoluto della seconda puntata di Quarta Repubblica su Rete4. Il Ministro dell'Interno, che in questi giorni ha un bel da fare tra la legge di bilancio, il decreto Immigrazione e il decreto Sicurezza, ha scelto di andare da Nicola Porro per fare un po' il punto di cosa sta succedendo in questi giorni in Italia, a cominciare proprio dalla questione dell'immigrazione.Savini, illustrando proprio il testo ...

ONU contro Decreto Salvini : "Se lo approvate - i migranti saranno obbligati ad entrare irregolarmente" : ONU contro Decreto Salvini L'ONU si scaglia contro il nuovo Decreto Salvini sull'immigrazione. Il Decreto rivoluziona in toto il mondo dell'accoglienza così come concepito oggi. Ad oggi infatti un grande numero di permessi di soggiorno vengono concessi a soggetti che non hanno diritto d'asilo, sulla base della figura residuale ,...

La polizia 'ferma' a Roma 16 migranti della Diciotti. Salvini 'Altro che poverini'. Ma saranno rilasciati : La polizia è alla ricerca dei migranti sbarcati dalla nave Diciotti e allontanatisi dal centro di Rocca di Papa nei giorni scorsi. Stamattina agenti della Digos hanno prelevato 17 persone che erano in ...