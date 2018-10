I 10 migliori cacciatori del cinema

wired

(Di sabato 13 ottobre 2018) Se la boxe è lo sport piùtografico, la caccia è la pratica piùtografica. In sé contiene il meccanismo narrativo perfetto, quello di qualcuno in fuga da qualcun altro, il cumularsi di indizi tipico della detection e l’inevitabile serie di scontri con in ballo la vita. Ovviamente alla caccia non è solo caccia alle bestie ma soprattutto caccia tra umani, sia reale (come sport in film di fantascienza o orrore) sia metaforica (come fuga e ricerca). Questa settimana riparte da zero (o quasi) uno dei film di caccia più memorabili con The Predator, nella versione di Shane Black. Qui ci sono due cacce sovrapposte, ci sono gli alieni che cercano un oggetto di loro proprietà che ora è in possesso di un bambino e dei militari clinicamente pazzi che cercano questi alieni. La serie Predator del resto è tutta caratterizzata da un gioco di preda e predatore, dal fatto che gli ...