Huawei P8 Lite 2017 brand Vodafone si aggiorna con le patch di settembre 2018

Tentazione Huawei P20 Lite del 13 ottobre : prezzo piccolissimo - come il P10 Lite : Si annovera senza dubbio tra i dispositivi più appetibili del momento l'entry-level Huawei P20 Lite, un dispositivo bello da vedere e comodo da utilizzare, proprio come piace a quelli che badano alla sostanza e poco alla forma. Questi sono i motivi alla base del successo del terminale: pratico, economico ed essenziale. Oggi 13 ottobre siamo qui per parlarvi delle migliori offerte che vi consentiranno, all'occorrenza, di portarvelo a casa al ...

Promessa mantenuta e da oggi Huawei P10 Lite Vodafone con la patch B369 : primi riscontri : Siamo stati buoni profeti grazie al feedback ufficiale rilasciato dal produttore poco meno di una settimana fa, visto che da oggi 12 ottobre possiamo parlare ufficialmente della distribuzione dell'aggiornamento B369, dedicato al pubblico italiano che ha acquistato un Huawei P10 Lite brand Vodafone nell'ultimo anno e mezzo. Una conferma importante, perché alla replica ufficiale della divisione italiana di cui vi ho parlato di recente sulle nostre ...

Sempre in prima linea Huawei P9 Lite Vodafone : tante novità con l’aggiornamento B146 : La versione del cosiddetto Huawei P9 Lite che riceve aggiornamenti con maggiore frequenza, almeno da qualche mese a questa parte, è sicuramente quella marchiata Vodafone. Dopo le notizie riportate in estate con l'ultima patch concepita dalla compagnia telefonica insieme al produttore, infatti, oggi 12 ottobre occorre analizzare alcune segnalazioni estremamente interessanti. E per certi versi inaspettate, se pensiamo che altri modelli da tempo ...

Ricalibrazione alternativa della batteria per Huawei P9 Lite oggi 11 ottobre : Ci sono non poche lamentele in questo periodo per quanto riguarda la batteria del cosiddetto Huawei P9 Lite. Tra durata sempre più striminzita e valori indicati dallo smartphone sulla carica residua disponibile, il normale utilizzo del device inizia ad essere davvero difficoltoso. Ecco perché oggi voglio condividere con voi una guida per effettuare una calibrazione alternativa rispetto a quella che vi abbiamo illustrato circa un anno fa sulle ...

Benefici certi per l’aggiornamento 384 su Huawei P8 Lite 2017 - promossa la memoria : Possiamo dire che è giunto il momento di tirare le somme dell'aggiornamento 384 su Huawei P8 Lite 2017. Avevamo avvistato in prima battuta il firmware per il modello no brand del telefono a fine settembre, riportando le prime impressioni sul pacchetto. A distanza di giorni, nelle scorse ore, una nuova ondata della stessa versione del sistema operativo ha fatto capolino sui dispositivi. Il tutto mette a disposizione un gran numero di feedback ...

Prepotenti offerte Euronics online con Huawei P20 Lite e Honor 9 Lite a prezzo interessante : Occorre concentrarsi con grande attenzione sulle nuove offerte Euronics disponibili online per gli utenti oggi 10 ottobre, visto che da alcune ore a questa parte la nota catena consente agli utenti di acquistare alcuni tra gli smartphone Android più popolari a prezzi interessanti, come nel caso di Honor 9 Lite e Huawei P20 Lite. Proprio quest'ultimo è stato al centro di un punto della situazione interessantissimo durante lo scorso weekend da ...

Huawei P20 Lite Bloccato non risponde più ai comandi : Telefono Android Huawei P20 Lite non funziona più e non risponde più ai comandi. Come sbloccare il telefono Huawei con un soft reset.

Posso Giocare A Fortnite Su Huawei P8 Lite 2017? : E’ possibile Giocare a Fortnite su Huawei P8 Lite 2017? Lo smartphone Huawei P8 Lite 2017 è compatibile con Fortnite? Ecco la risposta che cerchi Fortnite Su Huawei P8 Lite 2017 Negli scorsi giorni ho ricevuto alcune domande via email da alcuni lettori di YourLifeUpdated che mi hanno chiesto se fosse possibile Giocare a Fortnite sullo smartphone Huawei […]

Posso Giocare A Fortnite Su Huawei P20 Lite? : E’ possibile Giocare a Fortnite su Huawei P20 Lite? Lo smartphone Huawei P20 Lite è compatibile con Fortnite? Ecco la risposta che cerchi Fortnite Su Huawei P20 Lite Negli scorsi giorni ho ricevuto alcune domande via email da alcuni lettori di YourLifeUpdated che mi hanno chiesto se fosse possibile Giocare a Fortnite sullo smartphone Huawei P20 Lite. Inizialmente […]

In uscita in Europa una nuova patch 156 per Huawei P20 Lite : alcune anticipazioni : Torna sotto la luce dei riflettori il cosiddetto Huawei P20 Lite. Uno degli smartphone più chiacchierati e desiderati del momento, complici alcune promozioni davvero allettanti che abbiamo trattato sulle nostre pagine nel corso del fine settimana, in queste ore sta ricevendo anche un apprezzabile aggiornamento. Secondo le informazioni raccolte, infatti, in Europa sarebbe già partita la distribuzione della patch B156, con cui il produttore ...

Confermato lo sblocco dell’aggiornamento Huawei P8 Lite 2017 TIM : entro fine mese quale firmware? : Ritoniamo a parlare dell'aggiornamento Huawei P8 Lite 2017 TIM, questo sconosciuto verrebbe da dire. Sull'adeguamento software del device serigrafato dal vettore mobile abbiamo già riportato un'adeguato approfondimento la scorsa settimana, non potendo fare altro che confermare la situazione di stallo per i rilasci softwre. Per fortuna, al contrario, oggi possiamo riportare una svolta per il futuro dello specifico esemplare del device, pronto a ...

Non impossibile il rilascio di Android Pie per Huawei P10 Lite : primo riscontro ufficiale : Ci sono ancora tanti nodi da sciogliere per quanto riguarda il cosiddetto Huawei P10 Lite, in riferimento alla compatibilità con l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie. Di recente abbiamo condiviso con voi una tabella ufficiosa da parte di The Android Soul, secondo cui il popolare smartphone tanto apprezzato dal pubblico italiano potrebbe fare questo step entro il terzo trimestre del 2019. Insomma, una lunga attesa, ma quantomeno la ...