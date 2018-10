Hockey prato | A1 2018-2019 | risultati e classifica della quarta giornata Bra solo in

Hockey prato - Europei femminili 2018 : Italia battuta dal Portogallo - si lotta con la Francia per il bronzo : L’Italia non riesce nell’impresa di sconfiggere il Portogallo agli Europei di Hockey pista femminile. La nostra Nazionale è battuta per 5-0 e ha così dovuto dire addio ai sogni di lottare per la medaglia d’oro contro la Spagna, oggi pomeriggio le azzurre affronteranno la Francia in un incontro che vale il terzo gradino del podio nella rassegna continentale (bisogna vincere a tutti i costi per conquistare la medaglia). La nostra ...

Hockey prato femminile - A1 2018-2019 : risultati e classifica della seconda giornata. Amsicora batte CUS Pisa - Lorenzoni a punteggio pieno : seconda giornata per il campionato femminile di Hockey su prato 2018-2019. L’Amsicora, al debutto stagionale dopo aver saltato l’esordio, trova subito il colpaccio casalingo: sabato, nell’anticipo del secondo turno, batte in casa il CUS Pisa per 3-1 con le reti di Carta, Dalla Vittoria e Vynohradova. Ne approfitta la Lorenzoni che vince ancora e vola a punteggio pieno superando per 4-2 il Butterfly. Successi anche per Argentia, ...

Hockey prato - A1 2018-2019 : risultati e classifica della seconda giornata. Sorpresa Valchisone sola in testa : Succede di tutto già nella seconda giornata del campionato maschile di Hockey su prato: a Sorpresa c’è la matricola Valchisone da sola in testa a punteggio pieno. I campioni d’Italia del Bra infatti vengono fermati sul pareggio dalla Juvenilia, addirittura sconfitte in trasferta Bonomi ed Amsicora. Andiamo a rivivere questo turno con tutti i risultati e la classifica aggiornata. seconda giornata CUS Padova-SG Amsicora 2-1 (Singh, ...

Hockey prato femminile - A1 2018-2019 : risultati e classifica della prima giornata. CUS Pisa e Lorenzoni partono bene : prima giornata per quanto riguarda il campionato femminile di A1 di Hockey su prato. Parte subito la sfida a distanza tra CUS Pisa e Lorenzoni, che sono già in vetta alla graduatoria in coppia: le campionesse d’Italia si impongono per 3-1 sul CUS Padova, le piemontesi battono 2-1 la Libertas San Saba. Pareggio per 3-3 tra Butterfly Roma HCC e Pol. Ferrini, mentre ancora deve disputarsi l’incontro tra Amsicora e Argentia. Andiamo a ...

Hockey prato - A1 2018-2019 : risultati e classifica della prima giornata. Vincono tutte le grandi : Si è aperto oggi il campionato di Serie A1 2018-2019 di Hockey su prato maschile. prima giornata con poche sorprese per quanto riguarda le grandi. Ha vinto senza particolari problemi l’HC Bra campionessa d’Italia in carica: i piemontesi si sono imposti per 4-2 in casa sull’HC Roma. Seguono a pari punti Amsicora (5-2 sul Pisa in casa sfruttando un super Paziuk da quattro reti) e Bonomi (6-2 sul Padova). Successi anche per ...

Hockey prato : il movimento azzurro è in netta crescita. L’estate esaltante dell’Italia si chiude con gli uomini : Un’estate assolutamente esaltante quella dell’Hockey su prato italiano. Si è aperta con i super risultati della nazionale al femminile, che si è conquistato uno storico ottavo di finale ai Mondiali in quel di Londra, si è chiusa con gli uomini che non sono stati da meno, andandosi a prendere da sfavoriti il passaggio del turno nell’Hockey Series a Gniezno, in Polonia. Un movimento davvero in netta crescita, in entrambi i sessi: ...

Hockey prato - Hockey Series 2018 : impresa dell’Italia! Gli azzurri pareggiano con la Polonia e superano il turno : Era l’obiettivo della vigilia, ma era tutt’altro che scontato. L’Italia dell’Hockey su prato esce davvero alla grande da quest’estate, sia a livello maschile che femminile. Se le donne hanno riscritto la storia volando agli ottavi dei Mondiali, in parte minore, anche gli uomini hanno conquistato un grandissimo risultato. In quel di Gniezno (Polonia), nell’ultimo match della nuova manifestazione, le Hockey ...

Hockey prato - Hockey Series 2018 : 16-0 dell’Italia a Cipro - domani si decide tutto : Com’era ovvio che fosse, è arrivata la goleada dell’Italia nella quarta partita delle Hockey Series 2018 in quel di Gniezno (Polonia). Gli azzurri, ancora imbattuti, hanno sconfitto nettamente il fanalino di coda del raggruppamento, Cipro, con il risultato di 16-0. In chiave differenza reti i ragazzi di Roberto Da Gai non riescono a scavalcare le rivali nel girone: bisognerà però seguire con attenzione la sfida tra i padroni di casa ...

Hockey prato - Hockey Series 2018 : dominio Italia - nettissimo 10-0 alla Lituania : Terzo risultato positivo in altrettante uscite per la nazionale Italiana di Hockey su prato alle nuove Hockey Series in quel di Gniezno, Polonia. Gli azzurri conquistano la seconda vittoria nel torneo: battuta nettamente, per 10-0, Lituania (n. 48 del mondo). A segno Keenan (tripletta), Corsi (doppietta), Lago, Amorosini, Julian Montone, Sior e Nunez. Azzurri che hanno sbloccato il risultato praticamente subito e hanno dominato in lungo e in ...

Hockey prato - Hockey Series 2018 : ancora ottima Italia - 1-1 con l’Ucraina : ancora una buona uscita per la nazionale maschile di Hockey su prato alle Hockey Series 2018 di Gniezno, in terra polacca. Dopo la bellissima vittoria di ieri con la Repubblica Ceca l’Italia di Roberto Da Gai ha affrontato un altro avversario sulla carta favorito, come l’Ucraina, numero 25 del ranking mondiale (gli azzurri sono 37mi), pareggiando per 1-1 al termine di un incontro giocato davvero in maniera positiva dalla selezione ...

Hockey prato - Hockey Series 2018 : Italia-Repubblica Ceca 4-3 - ottimo esordio per gli Azzurri : ottimo esordio per la Nazionale italiana maschile di Hockey prato nell’Open di Gniezno (Polonia), manifestazione che rientra nelle Hockey Series, competizione lanciata questa stagione dalla Federazione Internazionale e funzionale anche in ottica olimpica. L’Italia (n.37 del mondo) si è imposta 4-3 contro la Repubblica Ceca (n.28 del ranking) mettendo in mostra una prova di grande autorità. Azzurri che hanno iniziato nel migliore dei ...

Hockey prato - Hockey Series 2018 : da domani in campo la nazionale maschile - obiettivo passare il turno : Dalle donne agli uomini: la calda estate dell’Hockey prato azzurro vede protagonista in questo fine agosto la nazionale maschile, che da domani 28 agosto a domenica 2 settembre scenderà in campo a Gniezno (Polonia) nella fase “Open” della nuova manifestazione, le Hockey Series. Un evento che va a sostituire in tutto e per tutto la World League e che sarà utile, in futuro, anche per agguantare pass in chiave Giochi Olimpici. Sei squadre in ...

Hockey prato - Hockey Series Open 2018 : i convocati dell’Italia. 18 azzurri volano in Polonia : Dopo le donne tocca agli uomini: diventa protagonista la nazionale maschile di Hockey su prato in questo finale d’estate. Gli azzurri si cimenteranno nelle nuove Hockey Series Open, una manifestazione che va a sostituire la World League. Dal 28 agosto al 2 settembre i ragazzi guidati da Roberto Da Gai saranno in scena in quel di Gniezno, Polonia, e sfideranno Ucraina, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca e Cipro. Andiamo a scoprire i ...

Hockey prato femminile - Mondiali 2018 : Olanda in trionfo - 6-0 all’Irlanda. La Spagna si prende uno storico bronzo : Nel Mondiale delle sorprese, la medaglia d’oro va alla squadra più attesa. A Londra infatti l’Olanda si conferma campionessa del mondo di Hockey su prato femminile, al termine di una manifestazione dominata in lungo e in largo. La finale di oggi è stata lo specchio della qualità e della classe della compagine orange: nettissimo 6-0 con il quale è stata spazzata via l‘Irlanda, comunque meravigliosa medaglia d’argento. A ...