Hemingway lo teneva appeso nella sua casa a La Havana L' incredibile storia de La

huffingtonpost

(Di sabato 13 ottobre 2018) Correva l'anno 1957, a New York era un pomeriggio di ottobre. Ernste la sua quarta moglie Mary passeggiavano per le stanze del MoMa. Erano volatigrande Mela da Cuba, a quel tempo abitavano fuori La, a Finca Vigia, in quella meravigliosacolonica - oggi museo gestito dal governo cubano - con pelle e testa di leone a campeggiare sulla parete. Non erano i soli a vegliare sui pasti di scrittore e consorte. In soggiorno, su una tela 4 metri per 4 e mezzo, un gigantesco, ritorto, albero di eucalipto fa capolino tra l'aia e la stalla nel mezzo della campagna francese. È "La Fattoria" di Montroig, rivestita da Mirò di luce lunare: cielo cobalto e terra rossa, un annaffiatoio, un giornale, una capra su uno sgabello. Quel quadro, uno dei più noti, che segna l'ingresso del pittoremodernità, è stato protagonista, per quasi un ...