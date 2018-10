Guardia Costiera salva 70 migranti

Barcone in difficoltà 70 salvati da Guardia costiera : 70 Migranti Di Origine eritrea, siriana e ghanese Sono sbarcati nel porto di Lampedusa questa notte alle tre - Erano stati avvistati qualche ora prima dalla nave mare Ionio del progetto mediterranea ...

Porto San Giorgio. La Guardia Costiera recupera la barca affondata lo scorso 10 settembre : Oggi sono state eseguite, a cura di una ditta specializzata in lavori subacquei e sotto il coordinamento della Guardia Costiera di Porto San Giorgio, le operazioni di recupero del relitto della ...

Motovedette della Guardia Costiera libica sparano su due pescherecci italiani : equipaggi sotto sequestro : La Mare Jonio: "Siamo disponibili a dare assistenza agli equipaggi". Tensione alla vigilia della Conferenza sulla Libia programmata a Palermo a novembre

Migranti - Guardia Costiera marocchina spara contro un barcone con 58 persone a bordo : ferito ragazzo di 16 anni : Una nave della Guardia Costiera marocchina ha aperto il fuoco per bloccare un barcone che trasportava 58 Migranti al largo di Gibilterra, ferendo un ragazzino di 16 anni che è stato trasportato all’ospedale di Tangeri, come riporta la tv locale 2M. Secondo quanto riferiscono fonti militari di Rabat ad Afp, l’incidente è avvenuto nell’ambito di un’operazione condotta nella notte fra martedì e mercoledì iniziata al largo di ...

Corsica : Secondo la Guardia Costiera la macchia di idrocarburi non va verso Italia : Lo sversamento di combustibile causato dalla collisione tra due navi in Corsica non minaccia l'Italia, Secondo quanto afferma la Guardia costiera. "Le attuali condizioni di vento e corrente lasciano presumere che la macchia di idrocarburi non dirigerà nelle prossime ore verso le acque territoriali Italiane", si legge in un comunicato. A tre giorni dalla collisione tra il traghetto 'Ulysse' ...

Migranti : Guardia Costiera Libia - salvati in 93 : ANSAmed, - IL CAIRO, 9 OTT - La guardia costiera libica ha annunciato di aver tratto in salvo domenica 93 Migranti che erano su "un'imbarcazione" in cattive condizioni 69 miglia al largo di Homs, ...

Yacht in fiamme nel porto d'Ischia - la Guardia Costiera riesce ad evitare un maxi rogo di barche : Il maxi rogo di barche e Yacht al porto d'Ischia è stato evitato solo grazie al rapido intervento del personale della Guardia Costiera. fiamme improvvise seguite nel giro di pochi minuti da una densa ...

Migranti : Guardia Costiera Libia - 'salvati in 116' : ANSA, - IL CAIRO, 26 SET - La Guardia costiera libica ha annunciato che "sono stati salvati 116 Migranti illegali, tra cui 103 uomini, 12 donne e un bambino" a bordo di un "gommone" 50 miglia a nord ...

Calabria : la Guardia Costiera salva esemplari neonati di tartaruga marina : Dolce ritrovamento in Calabria, dove sono stati recuperati una trentina di esemplari appena nati di tartaruga marina della specie Caretta Caretta da personale della Capitaneria di porto di Gioia Tauro. Dopo la segnalazione della presenza di numerosi piccoli di tartaruga ormai privi di vita sul lungomare della città, una pattuglia della guardia costiera si è recata sul sito di nidificazione posto sull’arenile a sud del torrente Budello ...