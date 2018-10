Gravina | Marotta profilo giusto in Figc

Figc - Gravina : 'Marotta? Un uomo giusto per la Federazione' : 'Con Peppe Marotta abbiamo parlato. Da parte sua c'è disponibilità. Chiaramente farà le sue valutazioni sulle proposte che gli arriveranno da altre parti, ma il profilo giusto è proprio quello di ...

FIGC - Gravina spiega il caso Marotta : “è disponibile - ma che pretese economiche…” : Gabriele Gravina ha parlato del suo progetto relativamente alla FIGC, con Marotta che sembra non lavorerà per la Federazione a causa delle sue richieste economiche Gabriele Gravina, presidente della Lega Pro, è il candidato unico alla presidenza della FIGC. Il presidente ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera, svelando alcune delle sue strategie per il nuovo corso della Federazione. “Io e Sibilia insieme dopo il mancato ...

Marotta al Club Italia - Gravina : "È interessato ma ci sono paletti economici" : Graivna, candidato unico alla presidenza Figc: "L'ho contattato ma non so se sarà un matrimonio possibile"

Figc - Gravina : “Marotta profilo giusto per il Club Italia” : “Marotta ha il profilo giusto per fare questo tipo di attivita’”. Lo ha affermato Gabriele Gravina, presidente della Lega Pro e candidato alla presidenza della Figc, rispondendo i giornalisti che, a margine dell’assemblea di lega, gli chiedevano se avesse cercato di contattare Marotta in vista di un incarico di direzione all’interno del Club Italia. “Ritengo che nella nuova configurazione del Club Italia ...

Figc - Gravina : “Marotta profilo giusto per il Club Italia” : “Marotta ha il profilo giusto per fare questo tipo di attivita’”. Lo ha affermato Gabriele Gravina, presidente della Lega Pro e candidato alla presidenza della Figc, rispondendo i giornalisti che, a margine dell’assemblea di lega, gli chiedevano se avesse cercato di contattare Marotta in vista di un incarico di direzione all’interno del Club Italia. “Ritengo che nella nuova configurazione del Club Italia ...

Figc - Gravina : “Marotta profilo giusto per il Club Italia” : “Marotta ha il profilo giusto per fare questo tipo di attivita’”. Lo ha affermato Gabriele Gravina, presidente della Lega Pro e candidato alla presidenza della Figc, rispondendo i giornalisti che, a margine dell’assemblea di lega, gli chiedevano se avesse cercato di contattare Marotta in vista di un incarico di direzione all’interno del Club Italia. “Ritengo che nella nuova configurazione del Club Italia ...

Gravina : 'Marotta? Profilo giusto per il Club Italia' : FIRENZE - ' Marotta ha il Profilo giusto per fare questo tipo di attività '. Lo ha affermato Gabriele Gravina , presidente della Lega Pro e candidato alla presidenza della Figc, rispondendo i ...

La Federazione ha bisogno di Marotta - Gravina insiste : “sarebbe un valore aggiunto per il Club Italia” : Il presidente della Serie C auspica che Marotta accetti il ruolo di presidente del Club Italia “Ritengo che una figura di altissimo profilo come Giuseppe Marotta, nella nuova configurazione del Club Italia, sia una figura strategica, un grandissimo valore aggiunto, se disponibile, e se la Juventus lo libera. So che lascia la Juventus: se Marotta avesse voglia di mettersi in discussione nell’ambiente federale, in un progetto ...

Gravina punta su Marotta : 'É l'uomo giusto per il Club Italia' : Tuttavia oggi, ai microfoni di Rmc Sport Network, il presidente della Lega Pro, Gravina, ha aperto un nuovo possibile scenario. Juve, Agnelli: "Il dopo Marotta? Ecco le deleghe" Profilo ideale - 'É l'...