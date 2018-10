Blastingnews

: Ristrutturazione della sinistra. Fare chiarezza. Fare bene e il più rapidamente possibile. - stefanovinti : Ristrutturazione della sinistra. Fare chiarezza. Fare bene e il più rapidamente possibile. - LeonardDini : Grasso insiste con LeU: ma il nuovo partito potrebbe nascere senza MDP e Sinistra Italiana - schnitzlerrr : RT @mauribechini: Grasso insiste con LeU: ma il nuovo partito potrebbe nascere senza MDP e Sinistra Italiana -

(Di sabato 13 ottobre 2018) Nel pomeriggio di ieri con una lettera uscita sul sito di Liberi e Uguali, il senatore Pietro, ha annunciato di voler andare avanti nell'idea di contribuire a fondare undi, autonomo e alternativo ai partiti esistenti. La presa di posizione dell'ex presidente del Senato arriva un po' a sorpresa, non tanto perché si tratti di una novita' assoluta anzi,aveva promesso gia' prima del voto del 4 marzo che LeU si sarebbe evoluta in un, quanto invece perché la fase Politica delle ultime settimane aha subito delle evoluzioni che avevano lasciato pensare molti a un tramonto definitivo del percorso di Liberi e Uguali. Lo stesso Pietro, esattamente tre settimane fa, aveva affermato che LeU si trova a un punto morto, incolpando i partiti promotori di non essersi impegnati adeguatamente nel processo costituente unitario del...