Grande Fratello Vip | è ufficiale | un concorrente ha abbandonato la Casa

Grande Fratello Vip - Maurizio Battista abbandona la casa in lacrime : di Veronica Cursi Maurizio Battista abbandona la casa del Grande Fratello vip . 'Per motivi personali ho deciso di andare via'. Il comico spiega tra le lacrime la sua decisione ai coinquilini. 'Prova ...

Maurizio Battista si ritira dal Grande Fratello Vip : Maurizio Battista “Per motivi personali io vado via, perciò grazie a tutti”. Maurizio Battista non ce l’ha fatta. Il comico ha infatti lasciato questa mattina la casa di Grande Fratello Vip 2018. Il concorrente, già da diversi giorni, aveva manifestato l’intenzione di abbandonare il gioco e, proprio ieri sera, era ritornato sulla questione con Enrico Silvestrin. L’uomo aveva sottolineato che, dal suo punto di vista, stava perdendo momenti molto ...

Grande Fratello Vip - urla nella notte fuori dalla casa : “Ci avete rotto il c…” : “Siete delle m… avete rotto il c…“. È la frase urlata la notte scorsa fuori dalla casa del Grande Fratello. Gli insulti sono arrivati forte e chiaro anche ai vip che partecipano al programma e ai numerosi telespettatori notturni che hanno commentato l’accaduto sui social. I concorrenti sono subito usciti in giardino e hanno tentato di capire cosa stesse succedendo, poi sono scoppiati a ridere. Non è chiaro il motivo ...

Grande Fratello Vip - Fabio Basile e quella confessione notturna : 'Quando ero alle Olimpiadi i giapponesi...' : Argomenti intimi sono stati affrontati nella casa del Grande Fratello Vip nella notte di venerdì 12 ottobre. Elia Fongaro , Francesco Monte e Fabio Basile stavano discutendo di depilazione quando ...

FRANCESCO MONTE/ Gabriele Parpiglia attacca : "Giulia - Cecilia - Paola..il triplete" (Grande Fratello Vip) : Che FRANCESCO MONTE non abbia le idee chiare è abbastanza comprensibile. Dopo essere stato lasciato da Cecilia Rodriguez proprio nella Casa del Grande Fratello VIP 2018...(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 14:23:00 GMT)

Grande Fratello Vip 3 : Maurizio Battista abbandona il gioco | VIDEO : Maurizio Battista abbandona il Grande Fratello Vip 3. Questa mattina il comico romano ha deciso di lasciare il gioco. Dopo un lungo colloquio in confessionale, Maurizio è uscito con il comunicato e l’ha letto ai ragazzi: “Per motivi personali ho deciso di abbandonare il gioco”. Il comico ha salutato tutti i compagni d’avventura in lacrime e ha varcato per l’ultima volta la porta rossa del reality show. Grande ...

Ilary Blasi : Grande Fratello Vip raddoppia ma chiude in anticipo : Ilary Blasi raddoppia l’appuntamento con il Grande Fratello Vip Grande attesa per la quarta puntata del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Ilary Blasi con la partecipazione di Alfonso Signorini. La prossima settimana il reality più spiato degli italiani andrà in onda per ben due volte in prima serata: la quarta puntata, infatti, è fissata per lunedì 15 ottobre, mentre la quinta non andrà in onda a distanza di sette giorni ma ...

Grande Fratello Vip - la Marchesa D'Aragona defenestra la sua nobiltà : il gesto che ha lasciato tutti sconvolti : La nobiltà della Marchesa D'Aragona non è solo argomento di discussione fuori dalla casa ma anche all'interno. Infatti, l'ex concorrente di Pechino Express è stata più volte messa a confronto durante ...

App per reddito minimo : ecco il "Grande Fratello" che può controllare tutto : Un' app per gestire il reddito di cittadinanza . Il ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio su questo punto è stato molto chiaro: il governo monitorerà le spese effettuate usando il reddito ...

Grande Fratello Vip - la rissa tra Francesco Monte e Giulia Salemi : 'Fammi il c*** di piacere di non nominarla' : Aria di burrasca al Grande Fratello Vip tra Francesco Monte e Giulia Salemi . I due 'promessi fidanzati' litigano in giardino, di fronte a tutti. La ragazza gli chiede che rapporto ha con i soldi e ...

Grande Fratello Vip - urla fuori dalla Casa : 'Avete rotto'. Ecco cos'è successo : Parole grosse e insult i fuori dalla Casa del Grande Fratello V i p . La scorsa notte, mentre i concorrenti del GFVip erano ancora svegli e si trovavano a chiacchierare in giardino, all'improvviso ...