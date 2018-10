ilfattoquotidiano

: Governo, Augias: “Questi qua sono dei barbari”. Calenda: “La loro manovra ha dati falsi, ci… - TutteLeNotizie : Governo, Augias: “Questi qua sono dei barbari”. Calenda: “La loro manovra ha dati falsi, ci… - lunarossa31 : Corrado Augias: Il governo dei barbari - LA 7 Venerdì 12 ottobre come- YouTube-red@zione - - KenSharo : Corrado Augias: Il governo dei barbari - LA 7 Venerdì 12 ottobre come- YouTube-red@zione - -

(Di sabato 13 ottobre 2018) “? La ragione per cui siamo davanti a così tanti problemi con le autorità indipendenti, con i mercati e l’Europa è che è tutta falsa“. Così, a Otto e Mezzo (La7), l’ex ministro dello Sviluppo Economico, Carlo, stronca ladelgialloverde. E spiega: “Questa non è uncol deficit al 2,4%, ma col superamento del 3%, perché siinventati una stima della crescita che non sta né in cielo, né in terra. Noi in passato abbiamo sempre sforato in positivo, l’Istat l’anno scorso ha rivisto il rialzo della stima di crescita di uno 0,1%. Quando facemmo il Def, stavamo lì a dire a Padoan di mettere uno 0,1% in più. Questi invece hanno aumentato la stima del 50% rispetto a quelle medie internazionali”. E aggiunge: “La crescita è falsa. Non si ha la più vaga idea da dove vengano le coperture. In questo ...