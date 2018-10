Google testa una nuova scheda Esplora su Chrome | mentre la gestione delle password

Niente Android Things per Google Home Hub - che in passato ha testato anche Fuchsia : Nonostante abbia un sistema operativo destinato a questa tipologia di prodotti, Google ha utilizzato un software basato sulla piattaforma Chromecast per Google Home Hub, che abbiamo già visto da qualche parte. L'articolo Niente Android Things per Google Home Hub, che in passato ha testato anche Fuchsia proviene da TuttoAndroid.

Google sta testando il backup manuale su Google Drive in Android 9 Pie : Google sta testando su Android 9 Pie la possibilità di effettuare manualmente un backup dei propri dati su Google Drive. L'articolo Google sta testando il backup manuale su Google Drive in Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Google testa una sezione in sovrimpressione nei risultati delle ricerche : Google sta conducendo un nuovo test sui risultati delle ricerche, mostrando un overlay scorrevole con alcuni contenuti pertinenti. L'articolo Google testa una sezione in sovrimpressione nei risultati delle ricerche proviene da TuttoAndroid.

Google sta testando gli effetti bokeh manuale e Color Pop in Google Foto : Qualche mese fa Google ha annunciato l’introduzione degli effetti Color Pop in Google Foto ed alcuni hanno iniziato a ricevere dei suggerimenti Fotografici dedicati nella scheda Assistente. A ciò non è mai seguita una completa implementazione, ma ora sembra che Google stia di nuovo testando la funzionalità portando anche gli effetti bokeh manuali. Il funzionamento Color Pop sostanzialmente è un filtro che usa l’intelligenza ...

Google Maps inizia a testare la pianificazione di gruppo : Una nuova funzionalità stia iniziando ad essere disponibile per alcuni utenti di Google Maps: viene visualizzata sotto forma di una bolla quando si cercano luoghi L'articolo Google Maps inizia a testare la pianificazione di gruppo proviene da TuttoAndroid.

Google Foto testa il “bokeh per tutti” e l’affascinante filtro Color Pop : L'anteprima di ciò che potrebbe divenire realtà per tutti arriva dagli USA: insieme a Color Pop è in test l'effetto bokeh in post produzione L'articolo Google Foto testa il “bokeh per tutti” e l’affascinante filtro Color Pop proviene da TuttoAndroid.

Google Daydream testa l’AR - i controller 6DoF e le app Android su VR : Il team di Google Daydream ha annunciato nelle scorse alcune feature sperimentali come "See-Through Mode" e i controller 6DoF L'articolo Google Daydream testa l’AR, i controller 6DoF e le app Android su VR proviene da TuttoAndroid.

Google sta testando un nuovo layout per i pulsanti delle impostazioni rapide : Un utente ha pubblicato oggi un post su Reddit in cui dice di aver notato un cambiamento nel layout delle impostazioni rapide che sono passate da tre file di tre pulsanti a due file di quattro. La nuova disposizione dei toggle dona un aspetto leggermente più pulito e offre uno spazio maggiore per vedere e leggere le notifiche quando l'utente espande la relativa finestra abbassando la tendina. L'articolo Google sta testando un nuovo layout per i ...

Google ha rimosso una pubblicità di Alexei Navalny che chiedeva di protestare contro il governo russo : Google ha rimosso una pubblicità di Alexei Navalny che chiedeva di protestare contro il governo russo, dicendo che il video violava le leggi russe sulla diffusione di messaggi politici durante la campagna elettorale. Navalny è il più noto oppositore del presidente The post Google ha rimosso una pubblicità di Alexei Navalny che chiedeva di protestare contro il governo russo appeared first on Il Post.

Russia : 'Google rimuove appello Navalny a protestare domani' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Google Maps sta testando un’opzione per uscire dalla navigazione senza interromperla per riprenderla in seguito : Secondo gli screenshot inviati da un utente, sembra che Google Maps stia testando un'opzione per uscire dalla navigazione senza interromperla per riprenderla in un secondo momento. L'utente ha confermato che è in grado di utilizzare Google Maps per cercare luoghi o un nuovo percorso durante la navigazione, mentre il banner con il viaggio in corso rimane in primo piano nella parte superiore dell'interfaccia per consentire la ripresa della ...

Google Maps testa una nuova scheda Commute con una interfaccia rinnovata : Google sta testando una uova scheda, chiamata Commute, su Google Maps, dedicata principalmente ai pendolari, con indicazioni alternative. L'articolo Google Maps testa una nuova scheda Commute con una interfaccia rinnovata proviene da TuttoAndroid.

Google testa la scheda Esplora anche su YouTube per Android : Dopo un periodo di test su iOS, la scheda Esplora è in fase di test sulla versione Android di YouTube, anche se si tratta di una funzione sperimentale. L'articolo Google testa la scheda Esplora anche su YouTube per Android proviene da TuttoAndroid.

Google testa la scheda Esplora anche su YouTube : Dopo un periodo di test su iOS, la scheda Esplora è in fase di test sulla versione Android di YouTube, anche se si tratta di una funzione sperimentale. L'articolo Google testa la scheda Esplora anche su YouTube proviene da TuttoAndroid.