Golf – British Masters | Pepperell leader | Pavan sesto

Golf - European Tour 2018 : al British Masters gran terzo giro di Andrea Pavan che è sesto - Pepperell consolida il comando : Finalmente, al British Masters 2018, le condizioni meteorologiche hanno reso possibile la conclusione integrale di un giro, in questo caso il terzo. Al comando resta l’inglese Eddie Pepperell, che consolida la propria leadership girando in 71 colpi e trovandosi così a quota -9 complessivamente. Già vincitore del Qatar Masters, Pepperell sta cercando di rifarsi del secondo posto del Portugal Masters ottenuto poco prima della Ryder Cup. A ...

Golf - European Tour 2018 : Eddie Pepperell al comando del British Masters dopo due giri - ok Manassero - Pavan e i due Molinari : Le condizioni meteo non felicissime, combinate con l’oscurità, non consentono di concludere completamente il secondo giro dello Sky Sports British Masters, in corso sul par 72 del Walton Heath Golf Club. In questa complessa situazione, emerge chiaro leader Eddie Pepperell, autore di un -3 di giornata che lo issa a un complessivo -8, con tre colpi di vantaggio sull’altro inglese Matt Wallace (oggi pari con il par) e sul francese ...

Golf - European Tour 2018 : Eddie Pepperell al comando del British Masters dopo due giri - ok Manassero - Pavan e i due Molinari : Le condizioni meteo non felicissime, combinate con l’oscurità, non consentono di concludere completamente il secondo giro dello Sky Sports British Masters, in corso sul par 72 del Walton Heath Golf Club. In questa complessa situazione, emerge chiaro leader Eddie Pepperell, autore di un -3 di giornata che lo issa a un complessivo -8, con tre colpi di vantaggio sull’altro inglese Matt Wallace (oggi pari con il par) e sul francese ...

Golf - European Tour 2018 : allo Sky Sports British Masters c’è un trio inglese al comando - indietro Francesco Molinari e gli altri 5 italiani : Si è compiuto oggi il primo giro dello Sky Sports British Masters, che si disputa al Walton Health Golf Club ed ha una lunghissima storia alle spalle (in cui entra anche il successo di un italiano, Baldovino Dassù, nel 1975). Al comando, dopo le prime 18 buche, c’è un trittico di giocatori inglesi: Tommy Fleetwood, Eddie Pepperell e Matt Wallace, tutti a 5 colpi sotto il par 72 di questo percorso, che per la prima volta ospita il torneo. ...

Golf – Sky Sports British Masters : Francesco Molinari e Tommy Fleetwood tornano avversari : Francesco Molinari e Tommy Fleetwood si ritrovano da avversari dopo la loro grande prova in Ryder Cup. In campo altri due protagonisti a Parigi, Justin Rose e Thorbjorn Olesen, e gli azzurri E. Molinari, Pavan, Paratore, Manassero e Bertasio Francesco Molinari e Tommy Fleetwood, grandi protagonisti nel team europeo nella vittoriosa Ryder Cup a Parigi, si ritroveranno avversari, decisi però a dare spettacolo, nello Sky Sports British ...

Golf British Masters : Molinari sfida Rose e Fleetwood : ROMA, 9 OTT - Francesco Molinari, Tommy Fleetwood, Justin Rose, Thorbjorn Olesen e Thomas Bjorn, tra gli artefici dell'euro-trionfo in Ryder Cup, saranno tra i protagonisti del British Masters, al via ...

Golf - Women’s British Open 2018 : Georgia Hall in trionfo davanti al suo pubblico. Pornanong Phatlum beffata all’ultimo giro : Il primo trionfo tra LPGA e European Tour non poteva essere più dolce per Georgia Hall. Un Major, il Women’s British Open, vinto davanti al suo pubblico, Lytham St Annes, Lancashire. L’inglese ha dato spettacolo nell’ultimo giro, firmando un 67 che l’ha portata fino al successo con -17, battendo di due colpi la thailandese Pornanong Phatlum, che comanda il leaderboard a inizio giornata ma che è crollata a poche buche ...