Gli utenti Google Pixel avvertono meno la frammentazione di Android | anche con Android 9

Sono 29 milioni e non 50 Gli utenti coinvolti nel furto di dati su Facebook : Ed è proprio per questo che, subito dopo aver dato l'annuncio dell'intrusione, Facebook ha disabilitato quei token e costretto circa 90 milioni di utenti in tutto il mondo a ripetere l'accesso al ...

Apple sfida Netflix - Amazon - tv gratis aGli utenti della mela : Il 2019 potrebbe essere l'anno del rilancio di Apple nel mercato della nuova tv: quella digitale, in streaming via internet, da vedere sul televisore o lo smartphone, il tablet o il pc. La compagnia californiana starebbe lavorando a una nuova strategia per inserirsi nel settore, giocando in modo diverso rispetto ai rivali come Netflix e Amazon. Niente abbonamenti, ma programmi gratis a chi è già cliente della mela. Le ...

Apple - i contenuti originali in streaming gratis per Gli utenti della Mela : All'inizio del prossimo anno partirà la piattaforma di streaming di Cupertino con molte serie e show commissionate o prodotte in proprio: potrebbero essere gratuite su un'app dedicata

PlayStation Network : in arrivo il cambio ID per tutti Gli utenti : Sony ha finalmente reso note le tempistiche relative l’inserimento della nuova funzionalità che permetterà a tutti gli utenti di modificare il loro ID personale su PlayStation Network. L’azienda giapponese ha rilasciato la notizia sul blog leggi di più...

Quasi un quinto deGli utenti Android vorrebbe passare ad iPhone secondo una ricerca : Un grafico con i dati raccolti da Merrill Lynch Global Research su oltre 32.000 utenti smartphone ci spiega come procede la "lotta" tra Android e iOS L'articolo Quasi un quinto degli utenti Android vorrebbe passare ad iPhone secondo una ricerca proviene da TuttoAndroid.

Arriva la conferma di Sony : Gli utenti PlayStation Network potranno cambiare il nome : A seguito delle indiscrezioni di poco tempo fa, Sony Interactive Entertainment ha annunciato che gli utenti di PlayStation Network potranno finalmente cambiare il loro nome. La funzione (beta) di cambio ID online sarà disponibile nel programma di anteprima di PlayStation, che consentirà a determinati utenti di testare la feature prima che venga pubblicata.Come con Xbox Live, cambiare il nome la prima volta sarà gratuito ma in seguito avrà un ...

Inaspettato crollo della batteria per Honor 10 : arrabbiatissimi Gli utenti : Non sembra essere nato sotto una buona stella il mese di ottobre per i possessori di un Honor 10. Dopo le polemiche scaturite dai benchmark gonfiati dal produttore, di cui tanto si è parlato nei giorni scorsi, oggi tocca analizzare più da vicino gli effetti dell'aggiornamento di settembre. Come molti ricorderanno, qualche settimana fa abbiamo già trattato la natura di questa patch sulle nostre pagine, sottolineando anche che, sulla carta, doveva ...

Google - il Wall Street Journal : «Dati di miGliaia di utenti a rischio a causa di un bug» : A rischio i dati di centinaia di migliaia di utenti su Google+. Secondo il Wall Street Journal un bug sarebbe stato individuato da Google ma non reso noto nella scorsa primavera. Il colosso avrebbe...

Una falla nel software ha messo a rischio centinaia di miGliaia di utenti di Google : Il difetto era stato scoperto - secondo il Wall Street Journal - già la scorsa primavera e riguardava gli utenti di Google+. Ma il colosso di Mountain View non ne aveva dato notizia temendo conseguenze a livello di controllo e di immagine. Ora si appresta ad annunciare la...

Un bug ha messo a rischio centinaia di miGliaia di utenti di Google : Il difetto di software era stato scoperto - secondo il Wall Street Journal - già la scorsa primavera e riguardava gli utenti di Google+. Ma il colosso di Mountain View non ne aveva dato notizia temendo conseguenze a livello di controllo e di immagine

Facebook testa nuovi sistemi di geolocalizzazione per Gli utenti : Facebook ha confermato che sta lavorando su una nuova funzionalità per il suo social network. In una conversazione con il sito TechCrunch, la società ha detto che svilupperà una nuova funzionalità di geolocalizzazione che aiuterà gli leggi di più...

Empoli-Roma - ancora problemi di trasmissione per DAZN : le proteste deGli utenti non si placano [VIDEO] : Sono già passati due mesi dall’inizio del campionato e dallo sbarco in Serie A di DAZN, piattaforma del gruppo Perform che trasmette tre partite di ogni turno del massimo campionato italiano. Fin dall’inizio gli utenti hanno riscontrato problemi nella visione dei contenuti, problemi che non sembrano essere stati risolti al di là delle dichiarazioni di circostanza. Ecco un esempio direttamente da Empoli-Roma di stasera. #ASRa ...

Asta 5G - effetti dirompenti sul mercato e per Gli utenti : il bilancio degli esperti : L'Asta 5G, appena conclusa , dà il via a una nuova stagione per il mercato degli operatori telefonici e foriera di novità anche per gli utenti, con effetti che si riveleranno a partire dall'anno ...