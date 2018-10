Gli hacker hanno rubato a Facebook informazioni sensibili su 30 milioni di persone

USA : Gli hacker russi hanno agito dall'estero - : I russi accusati di hacking per compiere le loro azioni criminali si sono recati all'estero perché non sono riusciti a farlo dalla russia. Lo afferma la dichiarazione d'accusa pubblicata oggi sul sito ...

Olanda : “Gli 007 russi hanno tentato di hackerare sistema informatico dell’Opac” : Un attacco informatico contro l’Opac, l’Agenzia per la proibizione della armi chimiche, che ha sede all’Aja. E’ l’accusa che l’Olanda rivolge alla russia. Motivo per il quale, ha reso noto ministra della Difesa Ank Bijleveld, i Paesi Bassi ad aprile hanno espulso quattro cittadini russi identificati come agenti dei servizi segreti. L’agenzia è stata coinvolta di recente anche nelle analisi relative all’attacco all’ex spia ...

Cybersecurity Challenge - chi sono e da dove vengono Gli hacker che rappresenteranno l’Italia a Londra : La “nazionale italiana di hacker” è in ritiro da qualche giorno a Lucca per prepararsi alla European Cyber Security Challenge (ECSC) che si terrà a Londra tra il 15 e il 18 ottobre. Si chiamano hacker nel senso migliore del termine. sono persone che comprendono e sanno usare la moderna tecnologia oltre quei limiti che per la maggior parte di noi sono, più che invalicabili, invisibili. Insomma, nulla a che fare con il termine ...

Facebook e la sfida deGli hacker : attaccati milioni di account : Il gigante dei social network Facebook si trova nuovamente a dover affrontare un momento difficile, dopo che un attacco hacker avrebbe messo a rischio circa 50 milioni di account. Un evento che ha comportato il reset delle utenze potenzialmente colpite e la necessita' di avvisare gli utilizzatori della piattaforma tramite la pubblicazione e diffusione di un comunicato ufficiale. D'altra parte, a parlare è stato lo stesso fondatore Mark ...

Facebook hackerato - via all'indagine federale per tutelare Gli utenti : Facebook hackerato cosa è successo La falla nel sistema di sicurezza ha causato l'esposizioni di informazioni personali di oltre 50 milioni di utenti nel mondo . Secondo quanto rivelato da Facebook, ...

La nazionale italiana deGli hacker va in ritiro a Lucca in vista degli Europei : L'Italia parteciperà anche quest'anno con una propria squadra alla European Cyber Security Challenge , ECSC, , i campionati Europei di sicurezza informatica. Il compito di formare la nazionale di ...

La nazionale italiana deGli hacker va in ritiro a Lucca in vista degli Europei : L’Italia parteciperà anche quest’anno con una propria squadra alla European Cyber Security Challenge (ECSC), i campionati europei di sicurezza informatica. Il compito di formare la nazionale di Cyberdefender è stato affidato al Cini in qualità di organizzatore di CyberChallenge.IT da parte del Nucleo per la Sicurezza Cibernetica nazionale. La competizione si svolgerà a Londra dal 14 al 17 Ottobre, ed ...

FACEBOOK - ZUCKERBERG AMMETTE GRAVE ATTACCO HACKER/ Gli account colpiti sono 90 milioni : FACEBOOK, ATTACCO HACKER: colpiti 50 milioni di account, altri 40 milioni scollegati per precauzione. Le ultime notizie sulla falla nella sicurezza dei sistemi del social network(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 23:39:00 GMT)

Diletta Leotta e le foto hot hackerate : “rifarei queGli scatti - ma con una differenza” : Diletta Leotta ha dovuto affrontare un momento difficile quando un hacker le ha sottratto alcune foto hot dai suoi account Diletta Leotta è tornata a parlare delle foto hot finite sul web a causa di un hacker che ha sottratto le immagini dai suoi account. In un’intervista a un’intervista a Diva & Donna, la bella giornalista ha affrontato il caso senza far drammi, anche se ha rivelato d’aver passato un momento non facile: ...

Ritoccano l'Iban nelle email - truffe per milioni di euro : il nuovo stratagemma deGli hacker : Una mail con un falso Iban in modo da intascare milioni di euro. Si tratta di fatture e documenti ineccepibili, nessun linguaggio sospetto o mittente con nomi sconosciuti. Nella posta elettronica ...

F1 – Hackerato il profilo Instagram di Minttu Raikkonen : l’appello del pilota Ferrari ai follower della moGlie [FOTO] : Nelle ultime ore, il profilo Instagram di Minttu Raikkonen, moglie di Kimi, è stato Hackerato: il pilota Ferrari lo comunica ai follower della moglie tramite le proprie storie Brutte notizie per i follower di Minttu Raikkonen, moglie di Kimi Raikkonen, pilota finlandese all’ultima stagione sulla monoposto Ferrari. Il profilo Instagram della splendida compagna del Ferrarista è stato Hackerato nelle ultime ore e la donna non sembra ...

Truffe online tramite phishing - Intesa SanPaolo : attenzione aGli hacker : I clienti con conti correnti bancari in Intesa San Paolo sono stati presi nuovamente di mira da parte dei cybercriminali: negli ultimi giorni infatti sono stati diversi i oorrentisti che hanno ricevuto tentativi di phishing attraverso le proprie mail. Non è la prima volta che questo accade, motivo per cui banche come Unicreti, BNL e appunto la stessa Intesa San Paolo, si sono attrezzate per fronteggiare gli attacchi online degli hacker e cercano ...

Feste assurde - hacker nudisti e mailing list : chi erano Gli Hippies from Hell : Ti impongono conti bancari per cui è necessario avere un telefono su cui ricevere i codici di sicurezza, Facebook e Google, vogliono " ah, non sono su Facebook, per la cronaca… Comprensibile. … ...

Lodi - Gli hacker difendono gli stranieri esclusi dalle agevolazioni a scuola : un attacco oscura il sito della Provincia : L'azione del gruppo vicino ad Anonymous contro la sindaca leghista: "Razzista, se la prende con i bambini"