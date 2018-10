Gli appuntamenti di sabato 13 ottobre a Bologna e dintorni | Tonino Carotone

Ciclismo - week-end pieno di appuntamenti per la Nippo Vini Fantini : ecco il programma nel dettaGlio : week-end impegnativo per la Nippo Vini Fantini Europa OVini, impegnata su quattro fronti tra sabato e domenica week-end impegnativo per gli #OrangeBlue impegnati in 4 competizioni, in 4 differenti paesi e in 2 continenti. Sabato in Italia grande attesa per “Il Lombardia”, la classica delle foglie morte, vedrà 7 #OrangeBlue al via. Domenica a Hong Kong si correrà anche la finale delle Hammer Series, con la doppia competizione a sprint e a ...

Giornate Fai d'autunno in Liguria. Ecco tutti Gli appuntamenti : Un weekend in cui soffermare lo sguardo, spesso sfuggente e distratto, sulle bellezze poco conosciute e inaccessibili del nostro Paese, grazie agli itinerari tematici e alle aperture speciali proposti ...

Nations League : Gli appuntamenti in tv : UEFA Nations League: torna il grande calcio internazionale sulle Reti Mediaset. Ecco la programmazione prevista per il weekend Tornano ad accendersi i riflettori sulla UEFA Nations League, la competizione calcistica che vede scendere in campo 55 Nazionali membri della UEFA. Ecco la programmazione completa e tutte le partite del terzo turno in onda giovedì 11 ottobre e sabato 13 ottobre sulle Reti Mediaset. Uefa Nations League in tv Tutto pronto ...

Roma : elenco deGli appuntamenti culturali del fine settimana : Roma – Roma capitale della cultura. La citta’, viva e attiva, raccoglie ogni giorno un fitto calendario di incontri, eventi, mostre, attivita’. Eccone alcuni per il fine settimana di venerdi’ 12, sabato 13 e domenica 14 ottobre. Continuano le attivita’ culturali nei Musei Civici- promosse da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale- Sovrintendenza Capitolina ai Beni culturali- con numerose proposte tra cui ...

Be Here! Bologna Estate 2018 Gli appuntamenti dal 9 al 14 ottobre : Approfondimenti sul Sessantotto con incontri e lezioni a cura dell'Università di Bologna si affiancheranno a importanti spettacoli musicali, come l'esecuzione dell'opera Kraanerg di Xenakis per la ...

Torna il Festival della Cooperazione internazionale : tutti Gli appuntamenti : Il Festival propone inoltre un torneo di calcetto per squadre dei Centri di Salute Mentale, mostre fotografiche e pittoriche, spettacoli e il corso di formazione 'Progettare per Cooperare'. Il ...

Ravenna Notte d'Oro 2018 / 2. Tutti Gli appuntamenti sul tema dell'ARTE : Scatti dal mondo di Nias Zavatta. Mostra dei partecipanti al corso di 'Laboratorio Fotografia 2017' di Jessica Morelli. Ingresso libero. Dalle ore 21 inaugura a Vibra - Spazio contemporaneo di idee "...

Musica per Roma - Gli appuntamenti dal 7 al 14 ottobre all’Auditorium : Settimana ricca di eventi prima dell’inizio della Festa del Cinema. Proseguono gli appuntamenti del Romaeuropa Festival con l’esecuzione dell’opera storica di Frank Zappa “The Yellow Shark”(10/10). L’orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala fa ora rivivere questo monumento Musicale in un’esecuzione integrale ad opera dell’Ensemble Giorgio Bernasconi. Tra i concerti più attesi il ritorno del compositore e pianista italo-turco Francesco ...

San Marino : al via la stagione teatrale. Tutti Gli appuntamenti : A questi si aggiungono anche 5 spettacoli fuori abbonamento della rassegna dedicata all'eccellenze del territorio , In scena a KM0 . TEATRO NUOVO: IDENTITA' TEATRALI Il cartellone del Teatro Nuovo di ...

LandXcape : Gli appuntamenti del weekend in provincia di Brindisi : Continuano le attività del progetto speciale LandXcape che entrano sempre più nel vivo. Archiviati i primi due fine settimana di dialoghi e spettacoli nei parchi naturali salentini tesi a sviluppare un ripensamento dei luoghi attraverso l'arte per la costruzione del futuro paesaggio rurale dopo le profonde modifiche degli ultimi anni, ...

Presidenza Regione Lazio - Gli appuntamenti di giovedì 4 ottobre : Ore 10.30 – Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, partecipa alla presentazione del Rapporto “L’Italia e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile”. L’evento si svolge a Roma, Camera dei Deputati, Aula del Palazzo dei Gruppi parlamentari, Via di Campo Marzio, 78. Ore 11 – Il Vice Presidente della Regione Lazio, Massimiliano Smeriglio, partecipa all’inaugurazione del nuovo Visitor Centre dei Laboratori Nazionali di ...

Killing Eve - Sabrina - Kidding e I Medici tra Gli appuntamenti de Il Festival delle Serie Tv. Il programma : Il Festival delle Serie Tv (o FeST per gli amici) è pronto ad accogliere i fan della serialità dall'11 al 14 ottobre a Milano presso il Santeria Social Club dove troveranno incontri, proiezioni e dj set notturni tutto dedicato al mondo delle Serie tv internazionali ma anche italiane con vocazione internazionale come la seconda stagione de I Medici. Flavio Parenti sarà il padrino di questa Festa delle Serie tv pensata dai Marina Pierri e ...

Un ottobre ricco di sport – Le fasi clou dei Mondiali di F1 e MotoGp - ma non solo : tutti Gli appuntamenti sportivi del mese : Un ottobre da non perdere: tutti gli appuntamenti sportivi del mese Terminati i Mondiali di pallavolo maschile, a prendersi la scena adesso sono le donne del Volley, impegnate nella rassegna iridata in Giappone. Ad ottobre, quando ormai le temperature iniziano ad abbassarsi e l’estate inizia ad essere solo un malinconico ricordo, ci pensa lo sport a rincuorare tutti, con tantissimi importanti appuntamenti. Ciclismo, calcio, motori e ...

Sagre : Gli appuntamenti del primo weekend di ottobre : ... attrezzi agricoli, piante e fiori; ci sono anche degustazioni di prodotti tipici, convegni e spettacoli. INFORMAZIONI: www.montagnaneseinfiera.it . FIERA DEL RISO VIALONE NANO MANTOVANO " Valone, ...