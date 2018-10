Giulia De Lellis vola in Islanda da Cristiano? Il viaggio e i video

Damellis - la prova schiacciante. Giulia De Lellis e Andrea Damante si baciano in discoteca : Si torna a parlare di una delle coppie più amate di “Uomini e donne”. Ebbene sì, stiamo parlando della coppia Andrea Damante e Giulia De Lellis. I due ragazzi, dopo due anni di relazione, si sono detti addio. Non si conoscono i reali motivi della loro rottura. L’influencer romana, infatti, ha sempre detto che “i panni sporchi si lavano in casa” e che, quindi, non avrebbe dato nessuna motivazione. “Mi sembrava giusto dirvi che io e Andrea ...

“Ridivento mamma”. Giulia De Lellis e la sorella Veronica su Instagram : l’annuncio social : Fiocco rosa anche se indiretto in quel di Uomini e Donne: l’ex corteggiatrice ed ex fidanzata di Andrea Damante, Giulia De Lellis, ha annunciato la lieta notizia sui suoi account Instagram. Dopo la fine della storia d’amore con Andrea Damante, la giovane ha deciso di rimanere a Verona, città che ama, ma ogni volta che può raggiunge la sua Roma per stare con la famiglia. Ebbene, con tanto di nipotina Matilde in braccio, la concorrente della ...

Giulia De Lellis insultata gravemente mentre sta guidando : 'Sono rimasta scioccata' : Spiacevole disavventura per Giulia De Lellis, tra le protagoniste più amate di sempre di Uomini e donne, diventata una vera e propria influencer su Instagram con oltre 3 milioni di followers che la seguono. In queste ore la ragazza ha raccontato proprio sul suo profilo ufficiale Instagram di essere stata insultata mentre si trovava alla guida della sua automobile [VIDEO] che non prendeva da diverso tempo. Insulti contro Giulia De Lellis: le ...

Cristiano Iovino non vuole parlare di Giulia De Lellis : cosa è successo tra i due? : Silenzio tra Giulia De Lellis e Cristiano Iovino: cosa sta succedendo? Cristiano Iovino non vuole parlare di Giulia De Lellis. Come mai? È ormai certo che tra i due ci sia del tenero. Sono stati beccati anche durante una cena romantica e nessuno dei due diretti interessati ha smentito le voci che si rincorrono sul loro […] L'articolo Cristiano Iovino non vuole parlare di Giulia De Lellis: cosa è successo tra i due? proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello Vip - Lisa Fusco : "Le bimbe di Giulia De Lellis? Gregge senza cervello" : Lisa Fusco, prima eliminata dalla terza edizione del Grande Fratello Vip, è stata la protagonista del gioco, Obbligo o verità. La subrettina ha dovuto rispondere ad alcune domande molto spinose tra cui quelle legate alla sua eliminazione dal programma di Canale 5. L'ex gieffina è convinta di essere stata fatta fuori da Le bimbe di Giulia De Lellis, per vendetta, dopo i burrascosi trascorsi di un anno fa: Siete un Gregge senza cervello, ...

