Giro di Turchia 2018 | trionfo di José Alvaro Hodeg nella quinta tappa | Lutsenko guida la

oasport

: Giro di Turchia: Hodeg finalizza al meglio il lavoro della Quick-Step - DirettaCiclismo : Giro di Turchia: Hodeg finalizza al meglio il lavoro della Quick-Step - oli4v5e : RT @SpazioCiclismo: Volata perfetta della Quick-Step che lancia Hodeg per il 71° successo stagionale #TUR2018 - SpazioCiclismo : Volata perfetta della Quick-Step che lancia Hodeg per il 71° successo stagionale #TUR2018 -

(Di sabato 13 ottobre 2018) Sempre e comunque Quick-Step Floors. Lo squadrone belga continua a macinare vittorie su vittorie anche in questo finale di stagione: sono 71 i trionfi, con l’ultimo arrivato pochi minuti fa daldidella corsa World Tour in terra turca,frazione partita da Selçuk e giunta in quel di Manisa a spuntarla è stato il colombianoin una volata dominata. Ancora una volta, dunque, la compagine belga non sbaglia nulla e va ad eguagliare il proprio record di successi stagionali, con probabilità altissime di migliorarlo. Treno perfetto e volata senza discussioni per, che batte John Degenkolb (Trek-Segafredo) e Nathan Haas (Katusha-Alpecin). In casa Italia decima piazza per Simone Consonni (UAE Team Emirates) che non è riuscito ad uscire nell’ultimo tratto. In chiave classifica generale Haas, grazie al podio odierno e agli ...