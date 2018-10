Giro di Lombardia | Teuns | “Ho sofferto sul muro di Sormano | ma sono riuscito a ricucire

oasport

: Thibaut #Pinot @ThibautPinot trionfa su #Nibali al #GirodiLombardia! Ma @vincenzonibali è un gigante: straordinaria… - Gazzetta_it : Thibaut #Pinot @ThibautPinot trionfa su #Nibali al #GirodiLombardia! Ma @vincenzonibali è un gigante: straordinaria… - Gazzetta_it : #GirodiLombardia, #Nibali: “Ho usato la testa”. #Pinot: “La vittoria più bella” - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Giro di Lombardia: Nibali cede solo nel finale vince Thibault Pinot -

(Di sabato 13 ottobre 2018) Giornata molto felice per Dylanaldi2018, terzo sul traguardo di Como dietro Thibaut Pinot e Vincenzo Nibali. Per il belga si tratta del secondo podio in una settimana dopo quello conquistato ald’Emilia alle spalle del compagno di squadra Alessandro De Marchi e del colombiano Rigoberto Uran. Il bottino stagionale del ciclista della BMC vanta la bellezza di 10 podi. Quello di oggi è senza dubbio tra i più belli, considerate le difficoltà del tracciato, superate grazie ad un’ottima gamba, che ha permesso al 26enne di non perdere troppo terreno dai più forti suldiper poi restare con loro e vincere agevolmente la volata per il terzo posto. Queste le parole dia fine corsa: “Era la mia ultima corsa dell’anno, quindi per quest’anno non posso più vincere. E il secondo podio in una settimana e il decimo in stagione. Per quest’anno è ...